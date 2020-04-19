الأمن العام يضيف خدمة التنقل داخل المنطقة وبين المحافظات والأحياء لأصحاب الظروف الإنسانية

في جميع مناطق المملكة ماعدا مكة والمدينة
أعلن الأمن العام عن إضافة خدمة التنقل داخل المنطقة وبين المحافظات، وكذلك التنقل بين الأحياء داخل المدن لأصحاب الظروف الإنسانية والظروف الطارئة والاستثنائية، في جميع مناطق المملكة ماعدا منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .
وأوضح الأمن فى تغريدة عبر تويتر خطوات التسجيل فى الخدمة عبر رابط: tanaqul.ecloud.sa واتباع الخطوات التالية:
1- التسجيل ويشمل الاسم ورقم الهوية للمواطن والمقيم ورقم الجوال.
2- الضغط على خانة إرسال.
3- تعبئة رقم التحقق المرسل للجوال بالخانة المخصصة ثمّ استكمال كتابة مبرر الطلب .
4- وصول رسالة على الجوال لمقدم الطلب باستلامه.
5- دراسة الطلب والرد بالموافقة أو الاعتذار .
6- رسالة الموافقة ستكون مشتملة على وقت التنقل وخط السير.
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