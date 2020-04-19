مُلتقى افتراضي بتعليم وادي الدواسر يُناقش الأدوار التكاملية بين المدرسة والأسرة والمجتمع

تنظم إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، يوم غد الاثنين، ملتقى ارتقاء الافتراضي، والذي سيكون موضوعه "الأدوار التكاملية بين المدرسة والأسرة والمجتمع لدعم التعليم عن بعد؟".

ويناقش شراكة المدرسة مع الأسرة في دعم التعليم عن بُعد نتيجة الظروف الراهنة الناجمة عن فايروس كورونا المستجد ‏‏(‏COVID19‎‏).

وأوضح مُدير التعليم في المحافظة الدكتور أحمد العُمري، أن الإدارة تهدف من الملتقى إلى تعزيز مشاركة الأسرة في استمرار العملية التعليمية لأبنائنا الطلاب والطالبات.

كما يهدف المتلقي أيضًا وفقًا لمدير التعليم في المحافظة إلى المساهمة في توفير المناخ المناسب داخل الأسرة لتحسين نواتج التعلم، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو قنوات التعليم عن بُعد، وتوثيق العلاقة التعاونية والتكاملية بين المدرسة والأسرة والمجتمع في دعم التعليم عن بُعد.

من جانبه أوضح مدير مبادرة ارتقاء بتعليم وادي الدواسر شجاع بن بادي آل وثيله أن الملتقى سيتضمن العديد من أوراق العمل التي تبرز مشاركة الأسرة في رفع نواتج التعلم وغرس القيم وتأصيل الاتجاهات وتعليم السلوكيات السليمة وتعزيز القيم والهوية الوطنية.

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وتشارك مدير عام مركز شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع بوزارة التعليم أ. ريم أبوالحسن بورقة عمل عن أهمية شراكة المدرسة مع الأسرة في رفع نواتج التعلم، ويناقش المساعد للشؤون التعليمية بوادي الدواسر عايض المجلي أهمية تعامل الأسرة مع أبنائهم وفق خصائص النمو.

كما سيقدم المستشار بوكالة جامعة الأمير سطام للفروع الدكتور سفر المدرع ورقة عن أثر التعليم الإلكتروني على الأبناء من وجهة نظر أولياء الأمور، وسيقدم المساعد للشؤون التعليمية بتعليم عنيزة عبدالله القرزعي ورقة عمل عن رفع الوعي لدى الأسر للاستخدام الآمن للتقنية.

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