بالفيديو.. موسى الخنيزي يكشف تفاصيل فترة خطفه وسر تنازله عن حقه الخاص

روى الشاب موسى الخنيزي، أحد المختطفين السابقين من قبل خاطفة الدمام تفاصيل معيشته ورفقائه من المختطفين خلال الفترة الماضية وعلاقتهم ببعضهم البعض.

قال خلال مداخلة عبر برنامج «ياهلا» على فضائية «روتانا خليجية» إنه تعرض مع بقية المختطفين لمضايقات من عائلة «خاطفة الدمام» بعد القبض عليها.

وأضاف: «كانوا ناس خسيسة... تبحث عن الكمال، ولن يحصلوا عليه»، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع الحديث عن تفاصيل القضية، لأنه ممنوع من ذلك من الجهات المختصة.

وحول تواصله مع زملائه من المختطفين أضاف «نعم، لسه مخلص مكالمتي مع يوسف، ونايف للأسف الشبكة عنده سيئة لكن في تواصل دائم فنحن إخوان».

وأشار إلى أن توجهه للتنازل عن الحق الخاص هدفه دفع الخاطفة للاعتراف بالجرائم الأخرى التي ارتكبتها، لإسعاد ذوي هؤلاء المخطوفين وإعادتهم إليهم.

يذكر أن النيابة العامة نفذت (247) إجراءً في قضية خاطفة الدمام، منها (40) جلسة تحقيق مع (21) متهمًا وشاهدًا، وأصدرت بيانًا مساء الجمعة، أوضحت فيه ملابسات قضية خاطفة الدمام.

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كما وجهت الاتهام لـ 4 سعوديين ويمني في قضية خـطف الأطفال الثلاثة، واتهام الخاطفة بالتواطؤ مع متهمين آخرين لإبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية.

كما طالبت النيابة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمِين الأول والثاني والثالث.

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