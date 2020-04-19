في بيان للأمانة بمناسبة قرب حلول الشهر الكريم
أوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية عموم المسلمين بالاستعداد لشهر رمضان المبارك بالرجوع إلى الله تعالى ومحاسبة النفس والعزم على الطاعة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية المفروضة للوقاية من فيروس كورونا المستجد عند أداء العبادات بأنواعها.
جاء ذلك فى بيان صادر عن الأمانة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، أكد على أن مبدأ اتخاذ مبدأ اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية متقرر في الشريعة الإسلامية.
وأضاف البيان أنه بناء على ما ثبت أيضًا في التقارير الطبية الموثقة بأهمية تقيد الناس بالتدابير الاحترازية والوقائية فإن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء توصي عموم المسلمين بالآتي:
أولًا: وجوب العناية التامة بما تقرره الجهات المختصة في بلدانهم أو البلدان التي يقيمون فيها، والتي تهدف إلى المحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار وباء كورونا الجديد.
ثانيًا: أن يصلي المسلم الفريضة، والتراويح في بيته إذا أوصت الجهة المختصة في بلده أو البلد التي يقيم فيها بذلك.
ثالثًا: أن يجتنب المسلم التجمعات؛ نظرًا لأن التجمع يعتبر السبب الرئيس لانتشار العدوى بحسب التقارير الطبية ذات الصلة، ومن ذلك: الإفطار والسحور الجماعي، وليستحضر المسلم وهو يفطر في بيته، ويتسحر أنه بذلك يحافظ على أرواح الناس وفي ذلك قربة عظيمة عند الله تعالى.
رابعًا: ينبغي للمحسنين من المسلمين وهم يحتسبون الأجر في الإنفاق والصدقات، ويخرجون ما افترض الله عليهم من الزكوات؛ أن يحتسبوا أن يكون ذلك ضمن الأطر التي لا تتعارض وتوصيات الجهات المختصة في منع الازدحام والتجمعات، وغير ذلك من وسائل انتقال العدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر من المنزل.. هيئة كبار العلماء توصي بالاستعداد لرمضان مع التقيد بالإجراءات الاحترازية لكورونا في أداء العبادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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