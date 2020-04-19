الأرصاد تعلن خريطة الأمطار على مناطق عدة بالمملكة.. الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة.

وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أنه من المتوقع أن تمتد الحالة الجوية السابقة إلى مرتفعات مكة المكرمة والأجزاء الشرقية منها، كذلك على مناطق نجران، الرياض، الشرقية.

وذكر التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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أضافت أن حركة الرياح السطحية ستكون على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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