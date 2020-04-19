السعودية اليوم / ارتفاع الوفيات بكورونا المستجد إلى 452 حالة وفاة والإصابات إلى 14662



فيينا 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 أبريل 2020 م واس

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان لها اليوم أنها سجلت 67 إصابة جديدة بالفيروسم ما يرفع عدد الإصابات إلى 14662 مصاباً، في حين تعافى 10501 شخص من الفيروس.

// انتهى //

14:03ت م

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فيينا 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 أبريل 2020 م واسارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في النمسا إلى 452 حالة إصابة، بعد تسجيل تسع حالات وفاة جديدة.وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان لها اليوم أنها سجلت 67 إصابة جديدة بالفيروسم ما يرفع عدد الإصابات إلى 14662 مصاباً، في حين تعافى 10501 شخص من الفيروس.// انتهى //14:03ت م0075

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