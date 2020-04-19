السعودية اليوم / سمو أمير منطقة عسير يشيد بنجاح برامج التعليم عن بُعد



أبها 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، المشرف العام على غرفة إدارة أزمة

وأثنى سمو أمير منطقة عسير عبر اتصال مرئي مع معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وعدد من القيادات التعليمية بالمنطقة ،على الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة التعليم لاستمرار العملية التعليمية عن بُعد للطلاب والطالبات في التعليم العام والجامعي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود المميزة أثمرت عن نجاحات كبيرة للتعليم في وقت قياسي، كاشفاً عن الشروع في تنفيذ مدرسة نموذجية فريدة من نوعها في المنطقة تشمل البيئة، والقيادة، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية.

من جانبه رفع معالي وزير التعليم في مستهل حديثه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعمهما للتعليم العام والجامعي وبرامج التعليم عن بُعد، منوهاً برعاية واهتمام القيادة الرشيدة بالأسرة التعليمية خلال هذه الفترة هبر تسخير مختلف الإمكانات .

وأشار معاليه إلى أن وزارة التعليم استطاعت أن تنقل ستة ملايين طالب وطالبة في التعليم العام وحوالي مليون وستمائة ألف طالب وطالبة في التعليم الجامعي من التعليم التقليدي إلى التعليم عن بُعد، وذلك خلال عشر ساعات من قرار تعليق الدراسة .

واستعرض معالي وزير التعليم خلال اللقاء الخيارات التي وفرتها الوزارة للتعليم عن بُعد منها قناة عين التلفزيونية بواقع 20 قناة تعليمية وعبر اليوتيوب إلكترونيا، وبوابة عين الإثرائية، وبوابة المستقبل، إضافةً لمنظومة التعليم الموحدة، مشيدًا بالجهود الكبيرة المبذولة من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، مؤكدًا أن العمل متواصل لاستكمال العملية التعليمية حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي، معبراً عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير في دعم العملية التعليمية بالمنطقة التي كان لها الأثر الكبير في مستوى النتائج والمبادرات والمشاريع المنفذة لخدمة المنطقة وأبنائها .

بدوره بين معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي أنه تم إقرار فصل صيفي يتم تقديمه عبر التعليم الإلكتروني بعد نجاح التجربة خلال أزمة كورونا التي شهدت تفاعلاً من قبل الطلاب والطالبات بنسبة متابعة بلغت 95% ،مشيراً إلى أن آلية الفصل الصيفي ستكون مخصصة في مقررات التخرج، ومعالجة تعثر مقررات السنة التحضيرية.

وتحدث مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني عن خطط الإدارة في التعامل مع أزمة كورونا والمبادرات التي قدمتها الإدارة ومنسوبيها ، فيما بين مدير تعليم النماص عمر هجاد الغامدي أنه جرى تفعيل المنسقين الإعلاميين لبث 50 ألف رسالة موجهة للطلاب والمعلمين، وإعداد 5 آلاف مادة إعلامية، إضافة لتنفيذ 18 برنامجًا تدريبيًّا استفاد منه 7 آلاف معلم ومعلمة.

واستعرض مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير قائد فريق غرفة إدارة أزمة كورونا خالد عايض عسيري خلال اللقاء مبادرة "نشامى عسير" والدور المجتمعي المتوقع تحقيقه من خلالها .

حضر اللقاء معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد نقادي، ووكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن لبدة ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالعزيز المغلوث ومدير الدفاع المدني ومديرو إدارات التعليم في منطقة عسير.

// انتهى //

14:00ت م

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أبها 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا ، بخطط وإجراءات وزارة التعليم بمنطقة عسير خلال فترة تعليق الدراسة .وأثنى سمو أمير منطقة عسير عبر اتصال مرئي مع معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وعدد من القيادات التعليمية بالمنطقة ،على الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة التعليم لاستمرار العملية التعليمية عن بُعد للطلاب والطالبات في التعليم العام والجامعي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود المميزة أثمرت عن نجاحات كبيرة للتعليم في وقت قياسي، كاشفاً عن الشروع في تنفيذ مدرسة نموذجية فريدة من نوعها في المنطقة تشمل البيئة، والقيادة، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية.من جانبه رفع معالي وزير التعليم في مستهل حديثه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعمهما للتعليم العام والجامعي وبرامج التعليم عن بُعد، منوهاً برعاية واهتمام القيادة الرشيدة بالأسرة التعليمية خلال هذه الفترة هبر تسخير مختلف الإمكانات .وأشار معاليه إلى أن وزارة التعليم استطاعت أن تنقل ستة ملايين طالب وطالبة في التعليم العام وحوالي مليون وستمائة ألف طالب وطالبة في التعليم الجامعي من التعليم التقليدي إلى التعليم عن بُعد، وذلك خلال عشر ساعات من قرار تعليق الدراسة .واستعرض معالي وزير التعليم خلال اللقاء الخيارات التي وفرتها الوزارة للتعليم عن بُعد منها قناة عين التلفزيونية بواقع 20 قناة تعليمية وعبر اليوتيوب إلكترونيا، وبوابة عين الإثرائية، وبوابة المستقبل، إضافةً لمنظومة التعليم الموحدة، مشيدًا بالجهود الكبيرة المبذولة من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، مؤكدًا أن العمل متواصل لاستكمال العملية التعليمية حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي، معبراً عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير في دعم العملية التعليمية بالمنطقة التي كان لها الأثر الكبير في مستوى النتائج والمبادرات والمشاريع المنفذة لخدمة المنطقة وأبنائها .بدوره بين معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي أنه تم إقرار فصل صيفي يتم تقديمه عبر التعليم الإلكتروني بعد نجاح التجربة خلال أزمة كورونا التي شهدت تفاعلاً من قبل الطلاب والطالبات بنسبة متابعة بلغت 95% ،مشيراً إلى أن آلية الفصل الصيفي ستكون مخصصة في مقررات التخرج، ومعالجة تعثر مقررات السنة التحضيرية.وتحدث مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني عن خطط الإدارة في التعامل مع أزمة كورونا والمبادرات التي قدمتها الإدارة ومنسوبيها ، فيما بين مدير تعليم النماص عمر هجاد الغامدي أنه جرى تفعيل المنسقين الإعلاميين لبث 50 ألف رسالة موجهة للطلاب والمعلمين، وإعداد 5 آلاف مادة إعلامية، إضافة لتنفيذ 18 برنامجًا تدريبيًّا استفاد منه 7 آلاف معلم ومعلمة.واستعرض مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير قائد فريق غرفة إدارة أزمة كورونا خالد عايض عسيري خلال اللقاء مبادرة "نشامى عسير" والدور المجتمعي المتوقع تحقيقه من خلالها .حضر اللقاء معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد نقادي، ووكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن لبدة ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالعزيز المغلوث ومدير الدفاع المدني ومديرو إدارات التعليم في منطقة عسير.// انتهى //14:00ت م0074

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