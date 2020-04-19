السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب إلى 2820 حالةً



الرباط 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واس

ارتفع عدد الإصابات بفيروس

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 322 شخصًا، بينما استُبعِدت 11369 حالة أخرى بعد الكشف المخبري.

// انتهى //

13:59ت م

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الرباط 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واسارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب اليوم إلى 2820 حالةً بعد تسجيل 135 حالة جديدة، فيما بلغ عدد الوَفَيَات 138 بعد الإعلان عن وفاة واحدة جديدة.وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 322 شخصًا، بينما استُبعِدت 11369 حالة أخرى بعد الكشف المخبري.// انتهى //13:59ت م0073

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