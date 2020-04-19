السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 410 وفيات جديدة بفيروس كورونا



مدريد 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 أبريل 2020 م واس

سجلت إسبانيا 410 حالات وفاة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم إنه تم تسجيل 4218 إصابة جديدة بالفيروس مما يمثل 560 حالةً أكثر مقارنة بيوم أمس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 195944 حالةً، فيما ذكرت أن 77357 شخصاً تماثلوا للشفاء.

// انتهى //

13:55ت م

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مدريد 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 أبريل 2020 م واسسجلت إسبانيا 410 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد مما يمثل أدنى مستوى منذ 22 مارس الماضي ليرتفع العدد الرسمي إلى 20453 متوفياً.وقالت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم إنه تم تسجيل 4218 إصابة جديدة بالفيروس مما يمثل 560 حالةً أكثر مقارنة بيوم أمس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 195944 حالةً، فيما ذكرت أن 77357 شخصاً تماثلوا للشفاء.// انتهى //13:55ت م0072

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