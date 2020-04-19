السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 230 وفاة بكورونا و 1313 إصابةً



بروكسل 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 أبريل 2020 م واس

سجلت بلجيكا 230 حالة وفاة و 1313 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان اليوم : إن عدد الوَفَيَات يشكل تراجعاً بواقع 60 شخصاً عن أمس، في حين ارتفع عدد الإصابات بواقع 268 حالةً خلال 24 ساعة.

// انتهى //

13:34ت م

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بروكسل 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 أبريل 2020 م واسسجلت بلجيكا 230 حالة وفاة و 1313 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات ال24 الأخيرة.وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان اليوم : إن عدد الوَفَيَات يشكل تراجعاً بواقع 60 شخصاً عن أمس، في حين ارتفع عدد الإصابات بواقع 268 حالةً خلال 24 ساعة.// انتهى //13:34ت م0068

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