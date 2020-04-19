السعودية اليوم / مسالخ الأنعام بالقصيم تشهد وفره باللحوم وسط إجراءات وقائية واحترازية



بريدة 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 أبريل 2020 م واس

تتبع المسالخ النموذجية بمنطقة القصيم آلية مجودة في التنظيم والعمل وسط ارتياح من المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدماتها خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك .

ويستقبل مسلخ مدينة الأنعام النموذجي ببريدة يومياً مئات الذبائح بمختلف أنواعها وفق خطة عمل تضمنت رفع الطاقة التشغيلية تحت إشراف فريق بيطري يتابع تنفيذ قواعد الاشتراطات الصحية التي تضمن صحة وسلامة المذبوحات والعناية باللحوم .

و تأتي هذه الجهود امتداداً لخطط امانة القصيم في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد

وخلال جولة "واس " المصورة في مسلخ مدينة الأنعام النموذجي ببريدة ومسالخ المنطقة ، يلحظ توفر اللحوم بأنواعها وفي معدلها الطبيعي مع تنوع في الخيارات " محلية ومستوردة " .

وأبدى عدد من المواطنين والمقيمين رضاهم عن حسن التنظيم الذي تشهده تلك المسالخ، وأهمية الإجراءات الاحترازية المتبعة .

// انتهى //

13:27ت م

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بريدة 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 أبريل 2020 م واستتبع المسالخ النموذجية بمنطقة القصيم آلية مجودة في التنظيم والعمل وسط ارتياح من المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدماتها خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك .ويستقبل مسلخ مدينة الأنعام النموذجي ببريدة يومياً مئات الذبائح بمختلف أنواعها وفق خطة عمل تضمنت رفع الطاقة التشغيلية تحت إشراف فريق بيطري يتابع تنفيذ قواعد الاشتراطات الصحية التي تضمن صحة وسلامة المذبوحات والعناية باللحوم .و تأتي هذه الجهود امتداداً لخطط امانة القصيم في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد (COVID19) في مرافقها العامة ، كما عززت الامانة جهودها لرفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي للعاملين في مسالخها المنتشرة بمنطقة القصيم ، و الالتزام بارتداء اغطية الجهاز التنفسي" الكمامات "والقفازات وغطاء الرأس و ضرورة غسل وتنظيف الايدي بالمعقمات ومواد التطهير و تأمين المعقمات في أرجاء المسالخ و تنظيف وتعقيم عربات النقل والالتزام بالنظافة الشخصية للعاملين، إضافة إلى الكشف البيطري قبل ذبح الأنعام لرفع معدلات الحماية الصحية يسبقها رقابة على أعمال المسالخ بشكل يومي ، والتخلص من النفايات بالطرق الصحية ، وتنفيذ أعمال الرش بشكل دوري .وخلال جولة "واس " المصورة في مسلخ مدينة الأنعام النموذجي ببريدة ومسالخ المنطقة ، يلحظ توفر اللحوم بأنواعها وفي معدلها الطبيعي مع تنوع في الخيارات " محلية ومستوردة " .وأبدى عدد من المواطنين والمقيمين رضاهم عن حسن التنظيم الذي تشهده تلك المسالخ، وأهمية الإجراءات الاحترازية المتبعة .// انتهى //13:27ت م0066

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