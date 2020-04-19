السعودية اليوم / مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يستعرض أهمية المواطنة الرقمية وتعزيز قيمها في المجتمع



الرياض 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واس

ينظّم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني غداً عند الساعة السابعة مساءً، إثنينية الحوار عن بُعد، بعنوان " المواطنة الرقمية " ويستضيف اللقاء عبر تطبيق زوم من خلال الرابط https://events.kacnd.org/ مدير وحدة تطوير المدارس بإدارة تعليم منطقة نجران محمد بن هادي آل هتيلة، ورئيسة لجنة المسؤولية الاجتماعية في مجلس شباب المنطقة الشرقية بشاير بنت إبراهيم العبدالواحد، ومشرفة التطوير المهني التعليمي في إدارة تعليم عنيزة ندى بنت محمد الحارثي .

ويناقش اللقاء إلى أهمية المواطنة الرقمية في ظل المتغيرات المتسارعة والثورة التقنية والمعلوماتية، والتي أصبحت جزءًا مهما لايستغنى عنها لما تقدمه من مهام و وظائف في الحياة اليومية الحالية والمستقبلية، ويناقش كذلك توظيف التقنية وَفْق قواعد أخلاقية سليمة، تراعي الضوابط المجتمعية والثقافية، والعمل على الحد من سلبياتها ، والمساهمة بنشر وتطبيق المفاهيم الحديثة عن المواطنة الرقمية، إضافةً لنقاش مفاهيم المواطنة الرقمية، ومراحل ظهورها، وأهميتها وصفاتها وفئاتها ومراحلها، والمعايير الأكاديمية في المقررات الدراسية للمواطنة الرقمية، ومكوناتها ومتطلباتها، كما يستعرض دور التربية والتعليم في تكريس منظومة القيم والأمن الرقمي في مواجهة الأفكار المنحرفة .

// انتهى //

13:17ت م

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