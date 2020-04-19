السعودية اليوم / أمانة جدة تفعل خدمة الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمة التوصيل للمنازل



جدة 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واس

فعّلت أمانة محافظة جدة ضمن الجهود المبذولة لمواجهة فيروس

وخصصت الأمانة رابطاً يمكن من خلاله التقديم على خدمة الإعلان عن المحلات التجارية:https://www.jeddah.gov.sa/jeddah/deliveryservice/index.php ، مبينة أنه يمكن لأصحاب المحال من خلال الخدمة الإعلان عن أنشطتهم وقنوات التواصل المخصصة لديهم لاستقبال الطلبات بشكل ميسر.

وتأتي هذه الخدمة وغيرها من المبادرات ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها أمانة جدة لمواجهة فيروس كورونا.

// انتهى //

13:06ت م

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جدة 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واسفعّلت أمانة محافظة جدة ضمن الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا الجديد خدمة الإعلان عن المنشأة التجارية التي تقدم خدمة التوصيل للمنازل .وخصصت الأمانة رابطاً يمكن من خلاله التقديم على خدمة الإعلان عن المحلات التجارية:https://www.jeddah.gov.sa/jeddah/deliveryservice/index.php ، مبينة أنه يمكن لأصحاب المحال من خلال الخدمة الإعلان عن أنشطتهم وقنوات التواصل المخصصة لديهم لاستقبال الطلبات بشكل ميسر.وتأتي هذه الخدمة وغيرها من المبادرات ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها أمانة جدة لمواجهة فيروس كورونا.// انتهى //13:06ت م0059

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