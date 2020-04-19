السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تقدم 135,433 جلسة تعليمية لبرامج الانتظام عبر الإنترنت بمدة إجمالية 179 ألف ساعة منذ تعليق الدراسة



جدة 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 أبريل 2020 م واس

أثمرت جهود جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في إطار التحول للتعلم الإلكتروني الكامل منذ تعليق الدراسة وعلى مدى الأسابيع الدراسية الستة ، وَفْقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار

وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة الدكتور هشام برديسي أنه كان خلال مرحلة التحول للتعلم الإلكتروني الكامل منذ ٩ مارس وحتى ١٦ إبريل تهيئة وتكثيف الاهتمام برفع كفايات أعضاء هيئة التدريس ، وذلك بتقديم 53 دورة تدريبية لـ 7900 عضو هيئة تدريس ، و60 دورة تدريبية أخرى للطلبة استفاد منها أكثر من 7500 طالب وطالبة .

وأشار إلى أن هناك نسبة عالية في تفعيل التعلم الإلكتروني ، حيث تجاوز عدد المستفيدين من المحاضرات مليونًا و٤٠٠ ألف مستفيد ، فيما بلغت عدد الملفات المستعرضة 80,308 ملفات ، وعدد لوحات النقاش 97,813 لوحةً ، فيما وصل عدد التقييمات لما يزيد عن المليون و400 ألف تقييم ما بين اختبارات ووجبات ، وبلغت عدد الجلسات التعليمية المنشأة 135,433 جلسة ، سجل عدد الحاضرين فيها 1,979,866 بمدة إجمالية تجاوزت 179,610 ساعة لجميع الجلسات .

وفيما يخص مناقشة الرسائل العلمية لطلبة الدراسات العليا عبر الفصول الافتراضية ، تمت مناقشة 54 رسالة علمية منها 41 رسالة بالماجستير ، و13 رسالة بالدكتوراه موزعة على 12 كلية ، بلغ عدد الحضور فيها 4,354 خلال ساعات المناقشات ، وسط متابعة وحدات عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة على مستوى فروع وكليات الجامعة من خلال الاجتماع بهم بشكل دوري ، وتعريفهم بخطة التحول نحو التعلم الإلكتروني .

وأكد على الخطوات العملية التي تنفذها العمادة لنجاح هذه الخطة ، إضافة إلى متابعة الأداء بشكل أسبوعي من خلال تزويد المشرفين والمشرفات بتقارير الأداء الأسبوعية المرتبطة بكلياتهم ، ومناقشة تلك التقارير لمعالجة القصور وتقديم الدعم اللازم للكليات ، إضافة إلى التنسيق مع مشرفي الوحدات لتفعيل دور زملائهم الأعضاء من منسوبي الكليات للإسهام في عملية الدعم والتأثير الإيجابي .

يذكر أن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة الملك عبدالعزيز أتاحت عبر مواقع التواصل الاجتماعي قناة تعزيز "يوتيوب" خاصة بالتدريب والتمكين من التعلم الإلكتروني حيث بلغ عدد المشاهدات من بداية التحول الإلكتروني 279,242 مشاهدة ، إضافة إلى تفعيل التوعية عن طريق مختلف حسابات الجامعة بمنصة "تويتر" عن طريق التغريدات والردود على الاستفسارات ، وصناعة محتوى تعريفي وتوعوي عن المحاضرات وآليات التقييمات ودخول الاختبارات .

//إنتهى//

13:05ت م

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جدة 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 أبريل 2020 م واسأثمرت جهود جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في إطار التحول للتعلم الإلكتروني الكامل منذ تعليق الدراسة وعلى مدى الأسابيع الدراسية الستة ، وَفْقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، خدماتٍ وجهودًا عدة في مجال التعلم الإلكتروني، بغية إكمال رحلة الطلبة التعليمية للعام الدراسي الحالي وفق ما هو مخطط له من قبل وزارة التعليم .وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة الدكتور هشام برديسي أنه كان خلال مرحلة التحول للتعلم الإلكتروني الكامل منذ ٩ مارس وحتى ١٦ إبريل تهيئة وتكثيف الاهتمام برفع كفايات أعضاء هيئة التدريس ، وذلك بتقديم 53 دورة تدريبية لـ 7900 عضو هيئة تدريس ، و60 دورة تدريبية أخرى للطلبة استفاد منها أكثر من 7500 طالب وطالبة .وأشار إلى أن هناك نسبة عالية في تفعيل التعلم الإلكتروني ، حيث تجاوز عدد المستفيدين من المحاضرات مليونًا و٤٠٠ ألف مستفيد ، فيما بلغت عدد الملفات المستعرضة 80,308 ملفات ، وعدد لوحات النقاش 97,813 لوحةً ، فيما وصل عدد التقييمات لما يزيد عن المليون و400 ألف تقييم ما بين اختبارات ووجبات ، وبلغت عدد الجلسات التعليمية المنشأة 135,433 جلسة ، سجل عدد الحاضرين فيها 1,979,866 بمدة إجمالية تجاوزت 179,610 ساعة لجميع الجلسات .وفيما يخص مناقشة الرسائل العلمية لطلبة الدراسات العليا عبر الفصول الافتراضية ، تمت مناقشة 54 رسالة علمية منها 41 رسالة بالماجستير ، و13 رسالة بالدكتوراه موزعة على 12 كلية ، بلغ عدد الحضور فيها 4,354 خلال ساعات المناقشات ، وسط متابعة وحدات عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة على مستوى فروع وكليات الجامعة من خلال الاجتماع بهم بشكل دوري ، وتعريفهم بخطة التحول نحو التعلم الإلكتروني .وأكد على الخطوات العملية التي تنفذها العمادة لنجاح هذه الخطة ، إضافة إلى متابعة الأداء بشكل أسبوعي من خلال تزويد المشرفين والمشرفات بتقارير الأداء الأسبوعية المرتبطة بكلياتهم ، ومناقشة تلك التقارير لمعالجة القصور وتقديم الدعم اللازم للكليات ، إضافة إلى التنسيق مع مشرفي الوحدات لتفعيل دور زملائهم الأعضاء من منسوبي الكليات للإسهام في عملية الدعم والتأثير الإيجابي .يذكر أن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة الملك عبدالعزيز أتاحت عبر مواقع التواصل الاجتماعي قناة تعزيز "يوتيوب" خاصة بالتدريب والتمكين من التعلم الإلكتروني حيث بلغ عدد المشاهدات من بداية التحول الإلكتروني 279,242 مشاهدة ، إضافة إلى تفعيل التوعية عن طريق مختلف حسابات الجامعة بمنصة "تويتر" عن طريق التغريدات والردود على الاستفسارات ، وصناعة محتوى تعريفي وتوعوي عن المحاضرات وآليات التقييمات ودخول الاختبارات .//إنتهى//13:05ت م0058

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.