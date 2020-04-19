السعودية اليوم / لبنان تسجل إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا



بيروت 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة اللبنانية إصابة واحدة مؤكدة بفيروس

وأشارت في تقريرها اليومي تسجيل خمس حالات شفاء ليرتفع عدد حالات المتعافين إلى 99 حالةً.

// انتهى //

12:48ت م

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بيروت 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واسسجلت وزارة الصحة اللبنانية إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 673 مصاباً.وأشارت في تقريرها اليومي تسجيل خمس حالات شفاء ليرتفع عدد حالات المتعافين إلى 99 حالةً.// انتهى //12:48ت م0052

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