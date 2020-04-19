شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية هدف للقيادة تتيح برامج تدريبية عن بعد والان نبدء بالتفاصيل
وتبدأ المراحل الأولى بعملية الترشيح والتسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، وفيما تتضمن المرحلة الثانية تدريب المشاركين تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، ويتم خلال فترة التدريب توزيع مشاريع تطبيق التعلم، وفي المرحلة الثالثة من البرنامج الذي يمتد 6 أسابيع؛ يقوم المتدربون بتطبيق ما تعلموه لدى جهة عملهم من خلال العمل على المشاريع، ويتلقى المشاركون بالمرحلة الرابعة تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، وفي المرحلة الخامسة يكون تقديم المشاريع ومناقشتها وتقييمها من قبل لجنة مختصة، ومن ثم إقامة ندوة القيادة وحفل التخرج، وترتكز المرحلة السادسة على متابعة وتقييم أثر البرنامج التدريبي في المتدربين لدى جهات عملهم.
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