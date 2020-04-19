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أكاديمية هدف للقيادة تتيح برامج تدريبية عن بعد

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أكد مدير عام الأكاديميات في صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف " الدكتور فهد الشهراني، في لقاء عقدته غرفة جدة عبر منصتها الإلكترونية للتعريف بأكاديمية هدف للقيادة، أن الصندوق يتيح أمام الراغبين في الالتحاق بأكاديمية هدف للقيادة التسجيل في تدريب الالكتروني " عن بُعد " باللغتين العربية والإنجليزية، مبيناً أن برنامج الأكاديمية يتكون من ست مراحل، ولمدة 12 أسبوعاً .

وتبدأ المراحل الأولى بعملية الترشيح والتسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، وفيما تتضمن المرحلة الثانية تدريب المشاركين تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، ويتم خلال فترة التدريب توزيع مشاريع تطبيق التعلم، وفي المرحلة الثالثة من البرنامج الذي يمتد 6 أسابيع؛ يقوم المتدربون بتطبيق ما تعلموه لدى جهة عملهم من خلال العمل على المشاريع، ويتلقى المشاركون بالمرحلة الرابعة تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، وفي المرحلة الخامسة يكون تقديم المشاريع ومناقشتها وتقييمها من قبل لجنة مختصة، ومن ثم إقامة ندوة القيادة وحفل التخرج، وترتكز المرحلة السادسة على متابعة وتقييم أثر البرنامج التدريبي في المتدربين لدى جهات عملهم.

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