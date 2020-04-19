، أمير الكويت: ننسق لتسريع عودة مواطنينا من الخارج قبل حلول شهر رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعا العائدين إلى الالتزام بإجراءات العزل المنزلي في ظل أزمة فيروس كورونا

دعا أمیر دولة الكويت، الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، المواطنين الكويتيين العائدين من الخارج إلى الالتزام بإجراءات العزل المنزلي في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا.

وأكد الصباح، في كلمة وجهها إلى الكويتيين، على تنسيق الحكومة الكويتية في تسريع عودة الكويتيين من الخارج قبل حلول شهر رمضان؛ وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال: إن البلاد "تعيش فرحة كبيرة مع بدء عودة أبناء الكويت من الخارج قبل حلول شهر رمضان"؛ موضحًا أن "الحكومة بذلت جهودًا كبيرة من أجل عودة كل المواطنين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد".

وأضاف أمير الكويت أنه "يجب على المواطنين العائدين من الخارج الالتزام بالحجر الصحي، وكذلك استمرار الالتزام بالتعليمات الصادرة على الجهات المعنية للسيطرة على هذا الفيروس؛ لأن الدولة الكويتية لن تنجح دون الالتزام بالإجراءات الصحية".

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، قد أعلن وصول أول رحلة لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج قادمة من دبي، وقال: إن أول رحلة قادمة من دبي وصلت في السابعة صباحًا؛ مؤكدًا أن الكويت ستواصل رحلات الإجلاء.

يُذكر أن أولى رحلات الجسر الجوي لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، مخصصة للمرضى الذين لا يحتاجون إلى سرير طبي ومرافقيهم، والسائحين والمهمات الخاصة؛ حيث ستستمر عملية الإجلاء حتى يوم 7 مايو المقبل.فيروس كورونا الجديد صباح الأحمد الجابر الصباح