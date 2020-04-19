محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات وصل إلى 195,944 و20453 حالة وفاة أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأحد، تسجيل 410 وفيات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 20453 حالة وفاة. وقالت الوزارة: تمّ تسجيل 4,218 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 195,944 حالة.إسبانيا فيروس كورونا الجديد 19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 12:48 PM Advertisements إجمالي الإصابات وصل إلى 195,944 و20453 حالة وفاة كورونا.. إسبانيا تسجّل 4218 إصابة جديدة و410 حالات وفاة كورونا.. إسبانيا تسجّل 4218 إصابة جديدة و410 حالات وفاة أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأحد، تسجيل 410 وفيات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 20453 حالة وفاة. وقالت الوزارة: تمّ تسجيل 4,218 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 195,944 حالة. الكلمات المفتاحية ، كورونا.. إسبانيا تسجّل 4218 إصابة جديدة و410 حالات وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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