، ناقشت عدة موضوعات.. لجان الشورى تستمر في عقد اجتماعاتها عن بُعد ،

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واصلت اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، عقد اجتماعاتها (عن بُعد) لمناقشة الموضوعات المحالة إليها؛ تمهيدًا لإدراجها على جدول أعمال المجلس؛ حيث عقدت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود بن ليلي الرويلي.
ومن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة خلال الاجتماع، مشروع نظام الزراعة.
كما عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في المجلس اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من الموضوعات ومنها التوصيات الإضافية بشأن التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) للعام المالي 1439/1440هـ، ومناقشة التوصيات الإضافية بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية للعام المالي 1439/1440هـ.
كما عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى اجتماعًا عن بُعد برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن سليمان البلوي.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصها ومنها التوصيات الإضافية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1439/1440هـ.مجلس الشورى
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 12:37 PM
محالة إليها تمهيدًا لإدراجها على جدول أعمال المجلس وتضمنت تقارير مختلفة
واصلت اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، عقد اجتماعاتها (عن بُعد) لمناقشة الموضوعات المحالة إليها؛ تمهيدًا لإدراجها على جدول أعمال المجلس؛ حيث عقدت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود بن ليلي الرويلي.
ومن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة خلال الاجتماع، مشروع نظام الزراعة.
كما عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في المجلس اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من الموضوعات ومنها التوصيات الإضافية بشأن التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) للعام المالي 1439/1440هـ، ومناقشة التوصيات الإضافية بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية للعام المالي 1439/1440هـ.
كما عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى اجتماعًا عن بُعد برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن سليمان البلوي.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصها ومنها التوصيات الإضافية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1439/1440هـ.
، ناقشت عدة موضوعات.. لجان الشورى تستمر في عقد اجتماعاتها عن بُعد ،
المصدر : الخليج 365
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