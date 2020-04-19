، الإمارات تتفق مع الهند للحصول على 5.5 مليون عبوة "هيدروكسي كلوروكين" ،

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أعلنت دولة الإمارات اتفاقها مع حكومة الهند للحصول على دواء "هيدروكسي كلوروكين"، لاستخدامه علاجاً للمصابين بفيروس كورونا المستجد.
وقالت سفارة الإمارات في نيودلهي، عبر حسابها على موقع "تويتر"، إن الهند وافقت على إرسال دواء هيدروكسي كلوروكين إلى الإمارات لعلاج مصابي فيروس (كوفيد-19).
وغرّدت السفارة عبر حسابها: "الشحنة الأولى من الدواء في طريقها إلى الإمارات حالياً، وتتضمن 5.5 مليون حبة لاستخدامها علاجاً لمصابي كورونا".
ووفق ما نقلته العين الإخبارية الإماراتية، قالت سفارة الإمارات في نيودلهي، إن الاتفاق يأتي بتوجيهات من القيادة الرشيدة في أبوظبي، وثمّنت تعاون الحكومة الهندية في تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لاستيراد الدواء.
ويستخدم دواء هيدروكسي كلوروكين منذ عقود كمضاد للملاريا، وروّج له كثيرون من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ كسلاح محتمل ضد (كوفيد-19)، وصار دواءً أساسياً للعناية بالمرضى في مناطق في الولايات المتحدة تضرّرت بشدة من الجائحة.الإمارات فيروس كورونا الجديد
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 12:17 PM
كشحنة أولى وحالياً في طريقها إلى البلاد لاستخدامه علاجاً للمصابين بفيروس كوروناالإمارات تتفق مع الهند للحصول على 5.5 مليون عبوة "هيدروكسي كلوروكين"
أعلنت دولة الإمارات اتفاقها مع حكومة الهند للحصول على دواء "هيدروكسي كلوروكين"، لاستخدامه علاجاً للمصابين بفيروس كورونا المستجد.
وقالت سفارة الإمارات في نيودلهي، عبر حسابها على موقع "تويتر"، إن الهند وافقت على إرسال دواء هيدروكسي كلوروكين إلى الإمارات لعلاج مصابي فيروس (كوفيد-19).
وغرّدت السفارة عبر حسابها: "الشحنة الأولى من الدواء في طريقها إلى الإمارات حالياً، وتتضمن 5.5 مليون حبة لاستخدامها علاجاً لمصابي كورونا".
ووفق ما نقلته العين الإخبارية الإماراتية، قالت سفارة الإمارات في نيودلهي، إن الاتفاق يأتي بتوجيهات من القيادة الرشيدة في أبوظبي، وثمّنت تعاون الحكومة الهندية في تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لاستيراد الدواء.
ويستخدم دواء هيدروكسي كلوروكين منذ عقود كمضاد للملاريا، وروّج له كثيرون من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ كسلاح محتمل ضد (كوفيد-19)، وصار دواءً أساسياً للعناية بالمرضى في مناطق في الولايات المتحدة تضرّرت بشدة من الجائحة.
، الإمارات تتفق مع الهند للحصول على 5.5 مليون عبوة "هيدروكسي كلوروكين" ،
المصدر : الخليج 365
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