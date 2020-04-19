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TIPA تصنّف سلسلة هواتف HUAWEI P40 كأفضل الهواتف الذكية للتصوير لعام 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الرياض - مكة المكرمة

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين أن جمعية مطابع الصور الفنية (TIPA) قد منحت سلسلة هواتف HUAWEI P40 جائزة TIPA العالمية المرغوبة للغاية لعام 2020 ، متوجًا الهواتف الذكية الثلاثة الرئيسية - HUAWEI P40 ، HUAWEI P40 Pro و HUAWEI P40 Pro+ - أفضل الهواتف الذكية للتصوير لعام 2020. يمثل هذا العام الرابع على التوالي الذي تم فيه الاعتراف بسلسلة هواتف HUAWEI P من قبل جمعية TIPA، واقفة إلى جانب مجموعة من المعدات والحلول الاستثنائية التي يحبها المصورون المحترفون ويعتمدون عليها.

تأسست في عام 1991، TIPA هي جمعية صناعية تحظى باحترام كبير مع منشورات من أعضاء ينحدرون من مجالات الصوّر والتصويرفي جميع أنحاء العالم سواء المطبوعة أو عبر الإنترنت. تمنح الجمعية جوائز TIPA العالمية سنويًا للشركات والمنتجات الجديدة التي يعتبرهامحررو TIPA تقدم أفضل جودة وأداء وقيمة للمستهلكين. في الاقتباس الرسمي للمنتج لحفل توزيع الجوائز لعام 2020، كتبت TIPA: "تقدمإمكانية التصوير الفوتوغرافي للهواتف الذكية قفزة أخرى كبيرة إلى الأمام مع أحدث جيل من سلسلة هواتف HUAWEI P. تحتوي جميعالهواتف الذكية الثلاثة - P40 و P40 Pro و P40 Pro+ - على معالج Kirin 990 5G بالإضافة إلى مستشعر كبير 1 / 1.28 بوصة وتمتطويرها بالاشتراك مع لايكا Leica. تشمل الميزات الجديرة بالملاحظة خوارزميات توازن اللون الأبيض التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بمافي ذلك تلك المخصصة لتحسين لون البشرة وملمسها، والنطاق الديناميكي المعزز بشكل كبير وأداء التصوير في الإضاءة المنخفضة، وأجهزةاستشعار درجة حرارة اللون، وإمكانية التركيز على جميع وحدات البكسل، ومحرك XD Fusion لضمان سلاسة تكبير وتحسين جودةالصورة."

تضاف جائزة TIPA العالمية لعام 2020 إلى قائمة الأوسمة الموسعة من سلسلة هواتف HUAWEI P40. حاز هاتف HUAWEI P40 Pro مؤخراً على تصنيف DXOMARK من 128، وهي أعلى نتيجة عامة على الإطلاق في لوحة القادة المعترف بها. في نفس المراجعة، حصلالهاتف الذكي الرائد أيضًا على أعلى الدرجات لأداء الصور والصور الشخصية (السيلفي)، 140 و 103 على التوالي.

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هاتف HUAWEI P40 Pro متوفر الآن في المملكة العربية السعودية بسعر 3,499 ريال. وهو متوفر باللونين الأسود والفضي الصقيع معباقة هدايا قيّمة تشمل بنك طاقة متنقّل ذات شحن فائق، خدماتVIP و6 أشهر ضمان لاستبدال الشاشة مجاناً لمرة واحدة وشاحن السيارةاللاسلكي للشحن السريع و سعة تخزينية مجانية على سحابة هواوي بسعة 50 GB ويمكنك طلبه عبر متجر هواوي الإلكتروني والعديد منمتاجر التجزئة المعتمدة (عبر الإنترنت) في المملكة العربية السعودية.

حول مجموعة "هواوي" Huawei لأعمال المستهلكين

تعتبر مجموعة "هواوي" Huawei لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاث مجموعات أعمال تحت مظلة شركة "هواوي"، وتوفر مجموعة منالمنتجات بما فيها أجهزة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابله للإرتداء. وتتوافر منتجات وخدمات "هواوي" في أكثر من 170 بلداً، وتستخدم من قبل ثلث سكان العالم.

وقد انعكس النمو على أساس سنوي في صعود هواوي كعلامة تجارية متميزة معترف بها عالميًا. في عام 2019، تم اختيار هواوي في المركز47 من بين 100 علامة تجارية لشركة BrandZ العالمية، ورقم 12 في قوائم Brand Finance Global 500 Most Valuable Brands.

وباعتبارها مجموعة رائدة في تكنولوجيا المعلومات، تخصص "هواوي" أكثر من 10% من ايرادات المبيعات السنوية للأبحاث وجهود التطوير،وقامت بإنشاء 14 مركزا للبحوث في جميع أنحاء العالم. ومن ضمن هذه المرافق مركز "هواوي" لأبحاث الجماليات حيث تعمل مجموعةالعلامات التجارية الفرنسية الفاخرة مع مهندسين من "هواوي" لتصميم منتجات تتوافق مع اتجاهات مستقبل الموضة. كما قامت "هواوي" بإنشاء مركز جديد للأبحاث والتطوير في "مختبر ماكس بيريك للابتكار" في مدينة فِتسلار في ألمانيا حيث تتشارك "هواوي" وشركة "لايكا" في مجال الأبحاث التكنولوجية لتطوير الكاميرات وجودة الصور. وافتتحت "هواوي" أيضاً أكثر من 10 مختبرات في كل من الصين، وأوروباوغيرها من الأماكن، وتعمل من خلال هذه المواقع مع أكثر من 600 شريك.