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‎مدير عام "هدف" في لقاء عن بُعد مع شباب الأعمال بغرفة الشرقية: يُمكن للمنشآت الاستفادة من "دعم التوظيف" مع برامج الدعم الحكومية الأخرى ‪ ‬

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني أنه يُمكن لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من مبادرة دعمالتوظيف، مع برامج الدعم الحكومية الأخرى، موضحًا أنه في حال حصول المنشأة على دعم أي برامج حكومية أخرى مثل برنامج "ساند" أوغيرها، فإن دعم مبادرة دعم التوظيف سيتوقف حتى نهاية فترة دعم البرامج الأخرى، ثم يتم استئناف دعم مبادرة "دعم التوظيف" ولنتحتسب فترة التوقف من دعم البرنامج، حيث ستتمكن المنشأة من الاستفادة من كامل مدة الدعم المقررة بـ 24 شهرًا.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد الخميس الماضي عن بُعد مع رجال وسيدات الأعمال في مجلس شباب الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية،حول "مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا"، وأدارهالمستشار في الموارد البشرية خالد الشنيبر.

وبيّن الجعويني خلال اللقاء أن مبادرة "دعم التوظيف" تدعم أجور السعوديين والسعوديات في جميع المنشآت والوظائف، دون استثناء لمن تمتوظيفهم من تاريخ 1 يوليو 2019، (بأثر رجعي) بالإضافة إلى أي توظيف قادم، ولمدة سنتين وفق ضوابط المبادرة.

مضيفًا أنه سيتم صرف مبالغ الدعم بأثر رجعي للمنشآت المستحقة للدعم في مبادرة "دعم التوظيف"، من خلال صرف شهر إضافي مع كلشهر مستحق، حتى اكتمال صرف مبالغ الدعم بأثر رجعي، ثم إكمال باقي مدة الدعم للمنشأة، لافتًا إلى أن المبادرة تدعم العاملين فيقطاع التعليم وفي كل المهن وكافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.

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وأشار مدير عام "هدف"، إلى أن دعم المبادرة لأجور السعوديين يبدأ من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف، على أنيتراوح الأجر بين 4000 و 15 ألف ريال، كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة،وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% منالأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

واستعرض المدير العام للصندوق، عدة مبادرات أخرى يقدمها "هدف" لتمكين القطاع الخاص والكوادر الوطنية، من بينها مبادرة "دعمالسعوديين والسعوديات العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات" بدعم شهري يصل إلى 3000 ريال، وبرامج التدريب المقدمةعن بُعد عبر منصة التدريب الإلكترونية "دروب"، وكذلك التدريب عن بُعد لقياديي وقياديات القطاع الخاص عبر "أكاديمية هدف للقيادة".

وأجاب الجعويني خلال اللقاء الافتراضي على استفسارات وتساؤلات رجال وسيدات الأعمال والمشاركين في اللقاء، حول مبادرات الصندوقودعمه لمنشآت القطاع الخاص، واستمرار تمكين الكوادر الوطنية.

كما شارك نائب المدير العام لدعم التوظيف المكلف أحمد المجيش، في الإجابة على الاستفسارات الواردة حول برامج ومبادرات الصندوقلدعم التوظيف، وما يقدمه الصندوق من دعم للمنشآت انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية فهد الفراج، بما قدمه صندوق تنمية الموارد البشرية خلال الفترة الراهنة منمبادرات وبرامج لدعم ومساندة منشآت القطاع الخاص؛ والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالذات، لتجاوز الأوضاع الاقتصادية الراهنةواستقرار أدائها وأعمالها، لافتًا إلى التحول الرقمي السريع المتواكب مع الظروف الحالية في خدمات وبرامج الصندوق، واستمرار تقديمالدعم عن بُعد للفئات المستفيدة من الصندوق