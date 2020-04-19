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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصول باخرة إلى ميناء جدة الإسلامي، قادمةً من ميناء "سواكن" السوداني، وعلى متنها 19,432 رأساً من الضأن؛ ليبلغ عدد المواشي المفسوحة منذ بداية أبريل 160,472 رأساً، ضمن جهود الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأوضحت "البيئة"، أنه تمّ على الفور إجراء عمليات الكشف البيطري على الإرسالية والتأكّد من سلامتها صحياً، كما جرى سحب عيّنات من الدم وإرسالها للمختبر للتأكد من سلامتها مخبرياً.
وأفادت أنه بناءً على نتائج الفحص التي أثبتت سلامة الأغنام الواردة وملاءمتها صحياً، تمّ تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، وتمّ فسح الإرساليات.ميناء جدة الإسلامي وزارة البيئة والمياه والزراعة
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 11:32 AM
"البيئة": عدد المواشي المفسوحة منذ بداية أبريل بلغ 160,472 رأساً
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصول باخرة إلى ميناء جدة الإسلامي، قادمةً من ميناء "سواكن" السوداني، وعلى متنها 19,432 رأساً من الضأن؛ ليبلغ عدد المواشي المفسوحة منذ بداية أبريل 160,472 رأساً، ضمن جهود الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأوضحت "البيئة"، أنه تمّ على الفور إجراء عمليات الكشف البيطري على الإرسالية والتأكّد من سلامتها صحياً، كما جرى سحب عيّنات من الدم وإرسالها للمختبر للتأكد من سلامتها مخبرياً.
وأفادت أنه بناءً على نتائج الفحص التي أثبتت سلامة الأغنام الواردة وملاءمتها صحياً، تمّ تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، وتمّ فسح الإرساليات.
، قادمة من السودان.. أكثر من 19 ألف رأس من الضأن تصل ميناء جدة ،
المصدر : الخليج 365
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