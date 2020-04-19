، "كورونا".. "التشيك" تنتظر العقار الياباني وأزمة بحارة في تايوان ووفيات إسرائيل ترتفع ،

محمد بن مسعود - الدمام - تايلاند سجّلت 32 إصابة جديدة.. 1334 إصابة و27 وفاة في الهند في آخر 24 ساعة

تشير آخر إحصائيات كورونا التي تحدث على مدار الساعة، إلى أن الفيروس القاتل أسفر حتى الآن عن وفاة ما لا يقل عن 160.784 شخصًا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين؛ فيما بلغ عدد المصابين 2.334.453 حالة والمتعافون 600.469 حالة.

وفيما يلي أبرز تطورات الوباء اليوم الأحد في عدد من الدول.

تايلاند

أعلنت السلطات في تايلاند أنه تم تسجيل 32 إصابة جديدة بالفيروس، ولم تسجل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال تايسين وايزانويوثين، المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة فيروس كورونا، اليوم الأحد: إن السلطات سجلت 32 حالة إصابة جديدة؛ منها 28 في العاصمة بانكوك؛ ليصل الإجمالي إلى 2765 حالة، في حين لم تسجل وفيات جديدة، ليبقى عدد الوفيات في البلاد عند 47 شخصًا.

التشيك

قال وزير الخارجية التشيكي توماس بيتريشك: إن عقار «فافيبيرافير» الياباني في طريقه إلى جمهورية التشيك؛ إذ سيجري اختباره على مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، أن بيتريشك شكر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليابان على إتاحة الدواء للمرضى التشيك.

يشار إلى أن التشيك واحدة من 20 دولة تقوم اليابان بتزويدها بالعقار.

وأشارت الفحوصات والاختبارات في الخارج إلى أن دواء الأنفلونزا الجديد «فافيبيرافير»، فعال في علاج الحالات الخطيرة -إلى حد ما- من عدوى «كوفيد-19».

وجاءت آخر إحصائيات كورونا الإجمالية خلال الـ24 ساعة الماضية في جمهورية التشيك، تشير إلى ارتفاع الإصابات إلى 6606 مصابين، وعدد المتوفين 181؛ بينما تعافى 1227، والحالات الحرجة 86 شخصًا.

الهند

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 1334 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و27 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 15712 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 507 حالات وفاة.

تايوان

قالت حكومة تايوان، اليوم الأحد، إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ 21 منها لبحارة كانوا في مهمة بدولة بالاو في المحيط الهادي الشهر الماضي.

وكانت حكومة تايوان قد أعلنت يوم أمس السبت، أنها ستُخضع 700 من أفراد البحرية للحجر الصحي، بعد تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا، بين بحارة كانوا في بعثة نوايا حسنة لدولة بالاو في المحيط الهادي.

وقال وزير الصحة تشين شيه تشونج للصحفيين: إن ثلاث سفن تابعة للبحرية التايوانية زارت بالاو، وهي من 15 دولة فقط لا تزال تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، في منتصف مارس وعادت إلى تايوان بعد شهر.

إسرائيل

سجلت إسرائيل 7 حالات وفاة بفيروس كورونا منذ مساء السبت؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 171 حالة، كما سجلت 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 13362.

وقالت وزارة الصحة بسلطات الاحتلال الإسرائيلية في بيان، الأحد: إن 156 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة، وأن 140 في حالة متوسطة؛ في حين وصفت حالة 9378 من المصابين بأنها طفيفة.

وحسب وزارة الصحة؛ فإن 109 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس.

ولفتت إلى أن 3564 من المصابين بالفيروس تماثلوا للشفاء.فيروس كورونا الجديد