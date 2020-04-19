، بعد تصريح بوتين "الوضع تحت السيطرة".. روسيا تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا ،

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أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الأحد، عن تسجيل 6060 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 42853 حالة؛ في قفزة قياسية هي الأعلى في المعدلات اليومية.
كما أعلنت روسيا عن تسجيل 48 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 361 حالة وفاة.
وفي وقت سابق اليوم قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد: إن جميع مؤسسات بلاده تعمل بشكل متوازن ومنظم ومسؤول؛ لافتًا إلى أن الوضع تحت السيطرة الكاملة بشأن جائحة كورونا العالمية.
وأكد بوتين في رسالة بمناسبة عيد الفصح المسيحي: "مجتمعنا كله موحد أمام هذا التهديد المشترك" المتمثل في خطر فيروس "كوفيد-19".
وأضاف وفق "رويترز" أن لدى روسيا ما يكفي من الموارد لدعم القطاع الصحي والاقتصادي؛ في ظل جميع التدابير المتخذة لحماية حياة الناس وصحتهم.
وأكد الرئيس الروسي ضرورة الالتزام بالقيود، التي تفرضها السلطات لمكافحة فيروس كورونا.
وألمح إلى أن "العيد يأتي هذا العام في ظروف القيود القسرية. إنها ضرورية لمكافحة انتشار الوباء".
وشدد على أن جميع التدابير المتخذة لحماية حياة الناس وصحتهم ولدعم الاقتصاد، تتطلب موارد واحتياطيات إضافية وكبيرة، وهي متوفرة لدى روسيا.
وأوضح الرئيس الروسي أن بلاده "تدرس بعناية تجربة الدول الأخرى في مكافحة "كوفيد-19"، وتتبادل الأفكار مع الشركاء الأجانب".روسيا فيروس كورونا الجديد
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 11:51 AM
أعلنت عن 6060 إصابة جديدة والإجمالي 42853 حالة.. 48 وفاة ترفع عدد الضحايا لـ361بعد تصريح بوتين "الوضع تحت السيطرة".. روسيا تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا
أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الأحد، عن تسجيل 6060 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 42853 حالة؛ في قفزة قياسية هي الأعلى في المعدلات اليومية.
كما أعلنت روسيا عن تسجيل 48 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 361 حالة وفاة.
وفي وقت سابق اليوم قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد: إن جميع مؤسسات بلاده تعمل بشكل متوازن ومنظم ومسؤول؛ لافتًا إلى أن الوضع تحت السيطرة الكاملة بشأن جائحة كورونا العالمية.
وأكد بوتين في رسالة بمناسبة عيد الفصح المسيحي: "مجتمعنا كله موحد أمام هذا التهديد المشترك" المتمثل في خطر فيروس "كوفيد-19".
وأضاف وفق "رويترز" أن لدى روسيا ما يكفي من الموارد لدعم القطاع الصحي والاقتصادي؛ في ظل جميع التدابير المتخذة لحماية حياة الناس وصحتهم.
وأكد الرئيس الروسي ضرورة الالتزام بالقيود، التي تفرضها السلطات لمكافحة فيروس كورونا.
وألمح إلى أن "العيد يأتي هذا العام في ظروف القيود القسرية. إنها ضرورية لمكافحة انتشار الوباء".
وشدد على أن جميع التدابير المتخذة لحماية حياة الناس وصحتهم ولدعم الاقتصاد، تتطلب موارد واحتياطيات إضافية وكبيرة، وهي متوفرة لدى روسيا.
وأوضح الرئيس الروسي أن بلاده "تدرس بعناية تجربة الدول الأخرى في مكافحة "كوفيد-19"، وتتبادل الأفكار مع الشركاء الأجانب".
، بعد تصريح بوتين "الوضع تحت السيطرة".. روسيا تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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