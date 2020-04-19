، حتى 8 مساءً.. حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المدني" دعت إلى اتباع الإرشادات والابتعاد عن مجاري السيول

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، بلجرشي، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 8 مساءً.

وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.حالة الطقس الأرصاد أمطار