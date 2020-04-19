، "الأرصاد" تنبّه لحالة أمطار رعدية على جازان و"المدني" تتفاعل ،

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: أبو عريش، والداير بني مالك، و الدرب، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 9 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان
"الأرصاد" تنبّه لحالة أمطار رعدية على جازان و"المدني" تتفاعلوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-19
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: أبو عريش، والداير بني مالك، و الدرب، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 9 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
11:08 AM
مصحوبة برياح تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 9 مساءً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: أبو عريش، والداير بني مالك، و الدرب، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 9 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
، "الأرصاد" تنبّه لحالة أمطار رعدية على جازان و"المدني" تتفاعل ،
المصدر : الخليج 365
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