السعودية: رابط استخراج تصريح تنقل وقت الحظر و طريقة الاستخراج _ وزارة الداخلية

أصدرت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد 19 أبريل 2020، رابط مباشر يتم من خلاله منح المواطنين بالمملكة تصريح التنقل وقت الحظر ضمن شروط محدودة.

وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة عبر بيان رسمي، أنه تم اعتماد نموذج موحد للعمل بموجبه، وتقرر تطبيقه في جميع مناطق المملكة كافة ابتداء من الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء 21 نيسان/ أبريل الجاري.

ولفتت وزارة الداخلية السعودية أن تلك الخطوة تأتي إلحاقا لبيان الوزارة بتاريخ 19 شعبان 1441هـ بشأن أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من حظر التجوال.

الفئات التي يحق لها استخراج تصاريح التنقل عبر وزارة الداخلية

ضمن بيان الداخلية التوضيحي لهذا الخطوة، قالت بأنه قد تم تحديد عدد من القطاعات الحيوية والتي لا غنى عنها من أجل السماح لها باستخراج تصريح التنقل الموحد للعاملين فيها، والتي شملت كل من الفئات والقطاعات التالية:

العاملين ومنسوبي القطاع الغذائي.

العاملين ومنسوبي قطاع المياه.

العاملين في قطاع الطاقة والكهرباء.

العاملين في قطاع التجارة والأموال.

منسوبي قطاع النقل والاتصالات.

العاملين في السلك الدبلوماسي.

ونوهت الوزارة على الجهات التي تعتمد على الحافلات المخصصة لنقل موظفيها، إلى أنه يلزمها تصريح تجول واحد فقط، ويكون لسائق الحافلة وفقاً لضوابط تشمل أن يتم تحديد رقم الحافلة والمسار التي تنتقل فيه، بالإضافة اتباع إجراءات السلامة التي عممتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية، والتي يعد من أهمها أن تحمل الحافلة نصف الركاب فقط والحفاظ على التباعد المناسب بين راكبيها.

طريقة استخراج تصريح تنقل وقت الحظر رابط وزارة الداخلية :-

الدخول إلى الموقع الإلكتروني (نظام تصاريح التنقل بين المناطق) من خلال الرابط هنــــــا

تسجيل الاسم ورقم الهاتف للمواطن.

إن من المغتربين تسجيل رقم سجل الإقامة ورقم الهاتف المحمول.

قم بتعبئة رسالة التحقق الواردة إلى الهاتف الذي قمت بتسجيله.

كتابة سبب الظرف الطارئ أو الاستثنائي الذي بسببه تود التنقل.

إثبات سبب الظرف الطارئ.

ستصلك رسالة على الجوال تفيد بإكمال الطلب.

سيقوم القائمون على الموقع بمراجعة الطلب في أسرع وقت.

في حين الموافقة على الطلب سيصلك رسالة بوقت التنقل وخط السير.

في حالة عدم القبول سيصلك رسالة برفض الطلب.

استخراج تصريح التجول للحافلات والشاحنات عبر وزارة النقل

نشرت وزارة النقل رابطاً مخصصاً لإصدار تصاريح التنقل للحافلات والشاحنات التجارية، ونشرت بالتزامن مع دليلا إرشادياً للتسهيل على الراغبين في الحصول على التصريح، والذي يمكن إيجازه وفقاً للخطوات التالية:

تسجيل الدخول لبوابة وزارة النقل من خلال الرابط هنـــــــــــا

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الانتقال إلى خدمة إصدار تصاريح نقل استثنائية.

تعبئة البيانات المطلوبة وفقاً للخانات الظاهرة في الشاشة.

الضغط على أيقونة تقديم طلب حمولة استثنائية.

إدخال البيانات المطلوبة مثل:نوع ورقم لوحة الشاحنة وفرع الوزارة

إدخال مسار الرحلة من وإلى المدينة .

إدخال رقم هوية مالك المركبة – بيانات السائق.

استخراج تصريح حمولة استثنائي وزارة النقل

رابط استخراج نموذج طلب تصاريح التنقل بين المناطق عبر الأمن العام

أطلقت وزارة الداخلية خدمة التصريح الموحد من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية الأمن العام، وذلك من أجل إتاحة التقديم للوزارات من خلاله، وذلك ضمان توحيد عملية الحصول على التصاريح المحددة طبقاً لقواعد وتنظيمات الوزارة المُعلن عنها، بحيث يتم مراجعتها والتأكد منها والموافقة عليها وتوثيقها بعد مطابقتها للشروط.

رابط تسجيل نموذج طلب تصريح تنقل الأمن العام

طريقة إصدار نموذج تصريح التنقل الموحد عبر منصة بلدي :-

دشنت وزارة الشؤون البلدية القروية بوابة بلدي من أجل التسهيل على المواطنين من استخراج تصريح تنقل أثناء الحظر ومنع التجول، وذلك للفئات المستثناة الذين حددته الداخلية في بيانها، واشترط الوزارة أن تكون المنشأة التي ترغب في إصدار التصريح الموحد للعاملين فيها لها رخصة ومسجلة وفقاً للأصول، ومن ثم اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول لبوابة منصة بلدي المخصصة للتصاريح الموحدة عن طريق النفاذ الوطني الموحد من خلال الرابط هنــــــا

الانتقال إلى خدمة إصدار تصريح تجول أثناء الحظر للأنشطة المستثناة.

تسجيل العاملين المراد السماح لهم بالانتقال بين المناطق والمدن.

تسجيل بيانات الطلب وارساله إلى البلدية المعنية.

تتم الموافقة على الطلب واعتماده وإشعار المنشأة بذلك برسالة قصيرة.

وبعد اعتماد البلدية للطلب يتم طباعة التصاريح

يتم بعدها توثيق التصريح من خلال وزارة الداخلية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " توزعت في مختلف المدن، لتشهد المملكة ارتفاعا حادا وغير مسبوق لعدد الإصابات المسجلة يوميا.

وقالت وزارة الصحة، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم، إن "المملكة سجلت 1132 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8274 شخصا".

​كما أعلن المتحدث باسم الصحة السعودية خلال المؤتمر الصحفي اليومي، عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة لسعودي عمره 34 عاما وأربعة وافدين تراوحت أعمارهم بين 45 و80 عاما ليرتفع عدد الوفيات إلى 92 حالة، مضيفا أن حالات التعافي من الفيروس ارتفعت إلى 1329 حالة.

يأتي ذلك بعد ساعات من قرار وزارة الداخلية السعودية، عزل حيين بمحافظة الأحساء ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

فيما وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على استئناف عمل مركبات الأجرة العامة من خلال تطبيقات التوصيل، خلال فترات السماح في المدن التي لا يطبق بها الحظر الكلي للتجول.

وفرضت وزارة الداخلية السعودية، حظر التجول في محافظتي صامطة والداير (جنوب غرب)؛ وذلك في إطار الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.