«أسواق العثيم» تغلق فرع العروبة بالرياض لاشتباه في إصابة موظفين بكورونا

أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم إغلاق فرع طريق العروبة بمدينة الرياض احترازيا، بعد رصد عدد من الحالات المخالطة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 لعدد من الموظفين بالفرع.

وقالت الشركة في بيان، نشرته بحسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه في ظل هذه الظروف التي يمر بها وطننا الحبيب ومن منطلق تكاتف الجميع بما يصب بمصلحة المواطن والمقيم على أرض بلادنا الغالية، وتضافر الجهود في خدمة عملائنا الكرام في هذه المرحلة؛ لتوفير احتياجاتهم اليومية بشكل مستمر، فإننا نؤكد حرص شركة أسواق عبدالله العثيم من خلال 243 فرعًا حول المملكة وسلسلة مستودعاتها المركزية وأسطول النقل وجميع مرافقها الخدمية باتباع كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وفقًا لأعلى المعايير وبمتابعة يومية من الجهات الرقابية والقطاعات الحكومية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19.

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وأضاف البيان أنه انطلاقا من مبدأ الشفافية والوضوح الذي دأبت عليه شركة أسواق عبدالله العثيم أمام عملائها، تود الشركة الإفادة بأنه في يوم الثلاثاء 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 تم رصد عدد من الحالات المخالطة والمشتبه فيها لعدد من الموظفين في فرع طريق العروبة بمدينة الرياض.

وأكد البيان أنه تم على الفور إبلاغ الجهات الرسمية بوزارة الصحة وإغلاق الفرع احترازيًا لتعقيمه وتطهيره مع عزل كل الموظفين، على أن يتم افتتاح الفرع بطاقم عمل جديد بعد الانتهاء من هذه الإجراءات بإشراف الجهات الرقابية المختصة.