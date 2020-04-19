السعودية اليوم / ليبيا تعلن عدم تسجيل أية إصابات جديدة بكورونا



طرابلس 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 أبريل 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس

وقال المركز في بيان له اليوم إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم السبت 18 عينة للكشف على فيروس كورونا ليتبين أن كافة النتائح سالبة بعد الفحص المختبري.

ومن بين الإصابات المؤكدة، سجلت ليبيا حالة وفاة لمسنة تبلغ من العمر 85 عامًا، ولم تسجل بنغازي سوى أربعة إصابات.

// انتهى //

09:03ت م

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طرابلس 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 أبريل 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لليوم الثاني على التوالي، لتستقر الحصيلة المؤكدة لإصابات الفيروس في البلاد عند 49 إصابةً.وقال المركز في بيان له اليوم إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم السبت 18 عينة للكشف على فيروس كورونا ليتبين أن كافة النتائح سالبة بعد الفحص المختبري.ومن بين الإصابات المؤكدة، سجلت ليبيا حالة وفاة لمسنة تبلغ من العمر 85 عامًا، ولم تسجل بنغازي سوى أربعة إصابات.// انتهى //09:03ت م0017

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