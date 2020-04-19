السعودية اليوم / ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا إلى 139897 حالة إصابة



فرانكفورت 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 أبريل 2020 م واس

أظهرت بيانات لمعهد ( روبرت كوخ ) للأمراض المعدية اليوم ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

ويمثل ذلك أقل من 3609 حالات أعلنت يوم أمس.

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 4294 حالةً بعد تسجيل 184 حالة في تراجع عن 243 حالة أعلنت يوم أمس و 299 حالة يوم الجمعة.

// انتهى //

08:27ت م

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فرانكفورت 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 أبريل 2020 م واسأظهرت بيانات لمعهد ( روبرت كوخ ) للأمراض المعدية اليوم ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 139897 حالةً، بعد تسجيل 2458 حالةً.ويمثل ذلك أقل من 3609 حالات أعلنت يوم أمس.وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 4294 حالةً بعد تسجيل 184 حالة في تراجع عن 243 حالة أعلنت يوم أمس و 299 حالة يوم الجمعة.// انتهى //08:27ت م0015

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