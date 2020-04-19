السعودية اليوم / الحكومة اليمنية تحذر مواطنيها من منخفض مداري



عدن 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واس

حذرت السلطات اليمنية من منخفض مداري يضرب عددا من المناطق في البلاد خلال الأيام المقبلة.

ووجه وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح الليلة الماضية، السلطات المحلية في عدد من المحافظات بتفعيل لجان الطوارئ، تحسباً لأي طارئ ناتج عن امتداد المنخفض المداري والأمطار الغريزة التي من المتوقع أن تشهدها بعض المحافظات خلال الأيام المقبلة.

وأكد الوزير فتح، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، حرص الحكومة على سلامة السكان وتلافي أي أضرار ناتجه عن امتداد تأثيرات المنخفض المداري.

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