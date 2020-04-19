موقع عسكري إيطالي يرصد تحركات تركية غربي ليبيا

كشف موقع (إيطاليا رادار) العسكري استمرار وصول الطيران التركي إلى غرب ليبيا، محملا بشحنات أسلحة ومرتزقة ومقاتلين أتراك.



وأكد الموقع الإيطالي المختص بالرصد الجوي هبوط طائرة عسكرية تركية عملاقة، أمس الجمعة، في مدينة مصراتة ضمن تحركات تركية مشبوهة غربي ليبيا، مشيرا إلى أن الطائرة كانت ضمن سرب جوي عسكري تركي حلق بكثافة قبالة السواحل الليبية الغربية.

وأضاف الموقع، في تقرير له الجمعة، أنه رصد 3 طائرات شحن عسكرية تركية من نوعي بوينج ولوكهيد العملاقة حاولت التخفي عن الرادار.





ورجح الموقع العسكري القريب من الاستخبارات الأوروبية أن يكون هذا السرب الجوي لنقل كمية كبيرة من الأسلحة التركية، إضافة إلى مقاتلين من سلاح الجو التركي وعدد كبير من المرتزقة، نظرا لاصطحاب هذا السرب التركي طائرة من نوع أواكس المختصة بالتشويش الجوي والمراقبة.

وتستمر خروقات المليشيات المدعومة تركيا والمعززة بأسلحة تركية ومرتزقة سوريين وأفارقة للهدنة المعلنة لتوحيد الجهود لمواجهة كورونا وسابقتها المعلنة بجهود دولية منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي.

Advertisements

ونفذ المرتزقة السوريون المدعومون بالطيران التركي المسير وفرقاطة عسكرية تركية هجوما على مدينتي صرمان وصبراتة الليبية الإثنين.

كما أطلقت المليشيات عددا من الإرهابيين من عناصر وقيادات تنظيم داعش و"مجلس شورى بنغازي" الإرهابيين من سجون صبراتة.





وتنفذ طائرات تركية مسيرة عمليات حربية تستهدف المدنيين من خلال القصف العشوائي للمنازل وغيرها، كما ارتكب المرتزقة السوريون سلسلة من الهجمات العدوانية أهمها إعدامات ميدانية ضد عناصر الجيش والأمن في مدينتي صبراتة وصرمان.

من جانب يواصل الجيش الليبي بنجاح عملية "طوفان الكرامة" منذ أطلقها في 4 أبريل 2019، مسقطا أكثر من 73 طائرة تركية مسيرة نوع "بيردقدار".

كما دمر عددا من المدرعات التركية نوع "كيربي"، وقضى على نحو 50 جنديا تركيا ومئات من المرتزقة السوريين وألقى القبض على آخرين.