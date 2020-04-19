العين الإخباريةالأحد 2020/4/19 11:25 ص بتوقيت أبوظبي
أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، الأحد، شفاء 25 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 305 حالات.
كانت دولة الكويت سجلت، السبت، 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 1751 حالة.
وأوضحت الوزارة، أنها سجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6 وفيات.
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