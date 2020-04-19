داوود عبدالرؤوفالأحد 2020/4/19 10:12 ص بتوقيت أبوظبي
سجلت إسرائيل 7 حالات وفاة بفيروس كورونا منذ مساء السبت؛ ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 171.
كما سجلت 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 13362.
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، الأحد، إن 156 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة، وإن 140 في حالة متوسطة، في حين وصفت حالة 9378 من المصابين بأنها طفيفة.
وحسب وزارة الصحة، فإن 109 من المصابين يعيشون على أجهزة تنفس.
ولفتت إلى أن 3564 من المصابين بالفيروس تماثلوا للشفاء.
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