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مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم تقدم‪ ‬منحاً دراسية عبر الإنترنت‪ ‬لـ58 طالباً من العالم العربي، من ذوي الدخل المحدود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دبي - مكة المكرمة

أعلنت مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم عن تقديم منحٍ دراسية كاملة لـ58 طالباً من العالم العربي، من ذوي الدخل المحدود، من أجل متابعة دراساتهم في درجة الماجستير في جامعة ولاية أريزونا، وذلك في إطار برنامج الغرير لطلبة التعليم المفتوح.

أما اختيار هؤلاء الطلاب فجاء استناداً إلى درجة استحقاقهم ومدى حاجتهم إلى المساعدة، وذلك من ضمن مجموعة كبيرة من المتقدمينللمنحة، وهم يمثلون جنسيّات متعدّدة من العالم العربي، بما فيها مصر، والأردن، ولبنان، وفلسطين، وسوريا، واليمن. واللافت أن 14% منهؤلاء الطلاب الطموحين هم من الشباب العرب اللاجئين أو المتأثرين بالنزاعات، الذين تتراجع فرصهم يوماً بعد يوم لمتابعة تعليمهم الجامعي. وبما أن معدلات الانخراط في التعليم العالي في العالم العربي هي أدنى من المعدل العالمي، فلا شك في أن الحصول على فرصة لتحصيلالشهادات في جامعة تحتل واحداً من أعلى مراكز التصنيف العالمية بحسب «تايمز هاير إديوكيشن» لترتيب جامعات العالم يُعد فرصةمصيرية بالنسبة إلى هؤلاء الطلاب. وحسب إعلان إنشيون - للتعليم بحلول عام 2030، بوسع هذه المنح الدراسية أن تلعب "دوراً حيوياً فيزيادة الوصول للمعرفة حول العالم".

وفي هذا الإطار، تلقّى محمد جوليد، وهو شاب من الجالية الصومالية، يعمل في ميديكلينيك بالإمارات، منحة دراسية ليتابع شهادةالماجستير في الإدارة الصحية الدولية في جامعة ولاية أريزونا. وعن هذه الفرصة يقول محمد: «سأتمكّن بفضل هذه المنحة من الانطلاق فيحياتي المهنية، من خلال تعزيز معرفتي في قطاع الإدارة الصحية، لا سيما أنني أعمل في هذا القطاع. وعلى الصعيد الشخصي، فإننيآمل أن تمنحني هذه الفرصة القدرة على تطوير نظام الرعاية الصحية في وطني. إنني أعتبرها من المحطات المحورية في حياتي الجامعية،ولا أستطيع التعبير عن مدى تقديري وامتناني للحصول عليها.»

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وأدى إغلاق المؤسسات التعليمية على صعيد مختلف البلدان، بهدف احتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلى نشوء تحدّيات إضافيةفي تحصيل التعليم الجامعي بالنسبة إلى ملايين الشباب في العالم العربي. وفي إطار الجهود المبذولة في ظل هذه الأزمة، تتخذ مؤسسةعبد الله الغرير للتعليم التدابير اللازمة كافة من أجل تكييف برنامج الغرير لطلبة التعليم المفتوح ليصبح متوفراً لكل شاب عربي فيهذه الأوقات الصعبة التي نعيشها. وقد شهدت المؤسسة طلباً متزايداً في الآونة الأخيرة على البرنامج الذي يقدّم المنح الدراسية لبرامجدرجات الماجستير على الانترنت. وفيما تنتقل المنطقة اليوم إلى التعلم عبر الانترنت في استجابة للجائحة المستمرة، فقد سجّلت الدورة الأخيرةمن تقديم الطلبات أعلى نسبة إقبال منذ إطلاق البرنامج عام 2017.

يقدّم برنامج الغرير لطلبة التعليم المفتوح المنح الدراسية الكاملة لدرجة الماجستير في جامعة ولاية أريزونا، لتحصيل الشهادات فيمختلف القطاعات التي يتوجّه إليها الطلاب العرب في المنطقة ومنها الهندسة، والتكنولوجيا، والصحة، والتعليم، والاستدامة، والسياحة. وتجدر الإشارة إلى أن جامعة ولاية أريزونا، حافظت على مدى السنوات الخمس الأخيرة، على تصنيفها كأكثر الجامعات ابتكاراً في الولاياتالمتحدة الأمريكية بحسب مجلة «يو أس نيوز آند وورلد ريبورت»، وتُعد رائدة في مجال التعلم عبر الانترنت. ويغطي برنامج الغرير لطلبةالتعليم المفتوح التكلفة الإجمالية للرسوم الجامعية الإلزامية، إلى أن يُكمل الطلاب درجة الماجستير. هذا وتقدّم كلّ من مؤسسة عبد الله الغريرللتعليم وجامعة ولاية أريزونا إلى الطلاب عدداً من البرامج التي تصقل مهاراتهم والفرص المهنية، لكي تسلّحهم بالمزيد من المعرفة عندانطلاقهم في سوق العمل، كما تحيطهم بمجتمع يدعمهم، وتخصّص لهم مستشاراً يرافقهم في مسيرتهم نحو النجاح الأكاديمي.

عملت مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم طوال السنوات الأربع الأخيرة بلا كلل من أجل دعم وتعزيز برامج تعليم عالية الجودة عبر الانترنت، فيدولة الإمارات وفي شتى أنحاء العالم العربي، ولم تتوانَ المؤسسة في تقديم أكثر من 800 منحة دراسية، ومساندة جامعات في المنطقة منأجل تحسين قدرتها على توفير مساقات وبرامج تعليمية عبر الانترنت. ومن شأن هذه الجهود أن تعالج التباين في الحصول على التعليمالجامعي في العالم العربي، بهدف المشاركة بتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الصادر عن مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتنميةعام 2015. وتلتزم المؤسسة بإحداث فرق في حياة الطلاب من خلال التعليم، لأنها على قناعة بأن التعليم هو الحافز الرئيسي للتنمية.

وعن الجهود في هذه الأزمة الاستثنائية تقول الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم: «في ظل هذهالأوقات غير المسبوقة التي نعيشها، ضاعفت المؤسسة جهودها لتحرص على عدم توقّف التعليم الجامعي بالنسبة إلى الطلاب في عالمناالعربي. وسنستمر بدعم هؤلاء الطلاب الذين يطمحون إلى حياة أفضل من خلال التعليم، وبمساندة المؤسسات التعليمية التي تريد تقديمالتعليم عالي الجودة للجميع. لقد تواصل معنا معظم الطلاب الحاصلين على منح دراسية لأنهم يريدون متابعة دراستهم الجامعية في مجالاتالهندسة، والصحة، والتعليم؛ كل ما يريدونه هو إحداث فرق في مجتمعاتهم المحلية، وكم نحن بحاجة اليوم إلى أمثال هؤلاء الطلاب. لذلك منواجبنا أن ندعمهم في مساهمة منا في التنمية المستدامة للمنطقة.