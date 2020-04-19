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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل 57 حالة شفاء و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السلطنة إلى 1266 حالة.
وقالت الوزارة: تسجيل (86) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد19، منها (15) حالة لعُمانيين، و(71) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (1266) حالة وعدد الوفيات ستاً (6).سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 09:58 AM
وزارة الصحة أعلنت تعافي 57 حالة.. عدد الوفيات 6 حالاتسلطنة عُمان.. 86 إصابة جديدة بكورنا والإجمالي 1266 حالة
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل 57 حالة شفاء و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السلطنة إلى 1266 حالة.
وقالت الوزارة: تسجيل (86) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد19، منها (15) حالة لعُمانيين، و(71) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (1266) حالة وعدد الوفيات ستاً (6).
، سلطنة عُمان.. 86 إصابة جديدة بكورنا والإجمالي 1266 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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