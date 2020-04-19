، الأرقام "الصباحية" مبشرة.. عدد المتعافين من كورونا يرتفع فوق الـ600 ألف ،

محمد بن مسعود - الدمام - الصين "أقل عدد منذ 13 مارس".. "كوريا ج" رقم أحادي لأول مرة منذ شهرين

أسفر انتشار فيروس كورونا المستجد، عن وفاة ما لا يقل عن 160.784 شخصًا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين؛ وذلك حسب آخر إحصائيات حتى الآن.

ووفق إحصاءات فيروس كورونا التي نشرها موقع "سكاي نيوز"؛ فقد وصل عدد المصابين إلى 2.332.568 حالة، والمتعافين 600.115 حالة، والوفيات 160.791 حالة.

وشُخصت الإصابات في 193 دولة ومنطقة منذ بدء تفشي وباء كورونا.

وفيما يلي أبرز تطورات الوباء ليوم الأحد 19 أبريل:

الصين

أعلنت السلطات الصينية تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ منها تسع حالات وافدة، وهو أقل عدد منذ 13 مارس، وبتراجع عن 17 حالة في اليوم السابق.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن اللجنة الوطنية الصحية قولها إنه خلال آخر 24 ساعة ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 82735؛ فيما استقر إجمالي الوفيات بالفيروس عند 4632.

كوريا الجنوبية

وأعلنت كوريا الجنوبية ثماني حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ لتصبح أول مرة منذ شهرين تعلن فيها سيول رقمًا أحاديًّا لحالات الإصابة بكورونا.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن من بين الحالات الجديدة خمس حالات واردة من الخارج. وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 234 حالة.

ألمانيا

وأظهرت بيانات لمعهد روبرتكوخ للأمراض المعدية، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا 2458 حالة، إلى 139897 حالة.

ويمثل ذلك أقل من 3609 حالات أعلنت يوم السبت.

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة 184 حالة إلى 4294 حالة، في تراجع عن 243 حالة أعلنت يوم السبت، و299 حالة يوم الجمعة.

المكسيك

أعلن مسؤولون بوزارة الصحة المكسيكية، الأحد، تسجيل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و104 حالات وفاة.

وقال نائب وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل: إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 650؛ فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 7497.

وكان جاتيل قد أعلن في وقت سابق أن عدد الإصابات في بلاده ربما يبلغ 55951 حالة.

وذكر أن كثيرًا من المصابين لم تظهر عليهم الأعراض على الأرجح أو لم يتم تشخيص حالاتهم.فيروس كورونا الجديد