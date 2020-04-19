محمد بن مسعود - الدمام - ثمّن جهودهم في حماية البلاد من فيروس كورونا : "لكم مني كل الشكر والتقدير والامتنان" أجرى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ اتصالاً هاتفياً مسجلاً للعاملين في القطاع الصحي، مقدماً لهم الشكر والتقدير والامتنان على جهودهم الرائعة والجبارة في حماية بلدنا من فيروس كورونا. وقال الدكتور الربيعة خلال اتصاله الهاتفي المسجّل عبر "959": الإخوة والأخوات العاملون في القطاع الصحي "السلام عليكم أنا أخوكم توفيق الربيعة؛ أتقدم لكم بالشكر والتقدير والامتنان على جهودكم الرائعة والجبارة في حماية بلدنا من فيروس كورونا، فلكم مني كل الشكر والتقدير والامتنان".. والسلام عليكم.فيروس كورونا الجديد توفيق الربيعة 19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 09:16 AM ثمّن جهودهم في حماية البلاد من فيروس كورونا: "لكم مني كل الشكر والتقدير والامتنان" Advertisements "أخوكم توفيق الربيعة"..رسالة مسجلة من وزير الصحة للعاملين بالقطاع عبر"959" "أخوكم توفيق الربيعة"..رسالة مسجلة من وزير الصحة للعاملين بالقطاع عبر"959" أجرى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ اتصالاً هاتفياً مسجلاً للعاملين في القطاع الصحي، مقدماً لهم الشكر والتقدير والامتنان على جهودهم الرائعة والجبارة في حماية بلدنا من فيروس كورونا. وقال الدكتور الربيعة خلال اتصاله الهاتفي المسجّل عبر "959": الإخوة والأخوات العاملون في القطاع الصحي "السلام عليكم أنا أخوكم توفيق الربيعة؛ أتقدم لكم بالشكر والتقدير والامتنان على جهودكم الرائعة والجبارة في حماية بلدنا من فيروس كورونا، فلكم مني كل الشكر والتقدير والامتنان".. والسلام عليكم. الكلمات المفتاحية ، "أخوكم توفيق الربيعة"..رسالة مسجلة من وزير الصحة للعاملين بالقطاع عبر"959" ،

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