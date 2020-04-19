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وصلت في السابعة من صباح اليوم إلى مطار الكويت، طائرتان ضمن أول رحلات الجسر الجوي لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، قادمتان من دبي وتحملان 320 راكبًا، كما وصلت رحلة «طيران الجزيرة» من الرياض وعلى متنها 130 راكبًا ضِمن الجسر الجوي لنقل المواطنين من الخارج.
وقال رئيس الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت الشيخ سلمان الحمود: «بدأنا إجلاء المواطنين من دول العالم حيث وصلت أول رحلة من دبي استقبلها وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر، وشهدت حركة دخول المواطنين وحتى استلام حقائبهم انسيابية دون أي مشكلات».
بدوره، قال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح وفق ما نقلته اليوم صحيفة "الرأي": «القادمون وأهلهم الكرام، اليوم يومكم والكرة في ملعبكم. حتى تنجح التدابير والإجراءات الحكومية، يجب عليكم الالتزام بالتعليمات الصحية دون تهاون، فنحن نراهن على وعيكم وحبكم لوطنكم، وبإذن الله سنكسب، لأنكم (اليمين اللي تعين)».الكويت
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 09:46 AM
في مسعى لإجلاء مواطنيها من الخارج.. باسل الصباح للعائدين: الكرة في ملعبكمالكويت.. وصول رحلة من الرياض وعلى متنها 130 راكبًا ضِمن الجسر الجوي
وصلت في السابعة من صباح اليوم إلى مطار الكويت، طائرتان ضمن أول رحلات الجسر الجوي لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، قادمتان من دبي وتحملان 320 راكبًا، كما وصلت رحلة «طيران الجزيرة» من الرياض وعلى متنها 130 راكبًا ضِمن الجسر الجوي لنقل المواطنين من الخارج.
وقال رئيس الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت الشيخ سلمان الحمود: «بدأنا إجلاء المواطنين من دول العالم حيث وصلت أول رحلة من دبي استقبلها وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر، وشهدت حركة دخول المواطنين وحتى استلام حقائبهم انسيابية دون أي مشكلات».
بدوره، قال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح وفق ما نقلته اليوم صحيفة "الرأي": «القادمون وأهلهم الكرام، اليوم يومكم والكرة في ملعبكم. حتى تنجح التدابير والإجراءات الحكومية، يجب عليكم الالتزام بالتعليمات الصحية دون تهاون، فنحن نراهن على وعيكم وحبكم لوطنكم، وبإذن الله سنكسب، لأنكم (اليمين اللي تعين)».
، الكويت.. وصول رحلة من الرياض وعلى متنها 130 راكبًا ضِمن الجسر الجوي ،
المصدر : الخليج 365
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