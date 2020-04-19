، اليمن.. مصرع 7 أشخاص منهم 5 أطفال وتضرر 6286 عائلة في سيول مأرب ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أفاد مسؤول يمني بتضرر 6286 عائلة من السيول التي شهدتها محافظة مأرب في شرق اليمن، يوم الأربعاء الماضي، في مناطق: المدينة، وصرواح، والوادي، ومدغل، معظمهم من مخيمات النازحين الفارين من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وقال مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب سيف مثنى: "إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في تلك السيول منهم 5 أطفال، فيما أُصيب 550 شخصاً؛ إصابة 25 منهم بليغة، في حين لايزال شخصان على الأقل في عِداد المفقودين".
وأوضح سيف؛ في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "أن هذه الإحصائية نهائية بعدد الأسر المتضررة من السيول في المحافظة".
وذكر المسؤول الحكومي اليمني، أن لجنة الطوارئ المشكّلة لمواجهة وحصر أضرار السيول في المحافظة نفّذت حزمة من المساعدات الإيوائية والغذائية والصحية العاجلة للمتضررين، ومن ذلك نقل 520 أسرة للسكن في فنادق مأرب، بموجب تعليمات للمحافظ اللواء سلطان العرادة.سيول مأرب اليمن
اليمن.. مصرع 7 أشخاص منهم 5 أطفال وتضرر 6286 عائلة في سيول مأربوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-19
أفاد مسؤول يمني بتضرر 6286 عائلة من السيول التي شهدتها محافظة مأرب في شرق اليمن، يوم الأربعاء الماضي، في مناطق: المدينة، وصرواح، والوادي، ومدغل، معظمهم من مخيمات النازحين الفارين من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وقال مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب سيف مثنى: "إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في تلك السيول منهم 5 أطفال، فيما أُصيب 550 شخصاً؛ إصابة 25 منهم بليغة، في حين لايزال شخصان على الأقل في عِداد المفقودين".
وأوضح سيف؛ في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "أن هذه الإحصائية نهائية بعدد الأسر المتضررة من السيول في المحافظة".
وذكر المسؤول الحكومي اليمني، أن لجنة الطوارئ المشكّلة لمواجهة وحصر أضرار السيول في المحافظة نفّذت حزمة من المساعدات الإيوائية والغذائية والصحية العاجلة للمتضررين، ومن ذلك نقل 520 أسرة للسكن في فنادق مأرب، بموجب تعليمات للمحافظ اللواء سلطان العرادة.
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
09:13 AM
معظمهم من مخيمات النازحين الفارين من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي
أفاد مسؤول يمني بتضرر 6286 عائلة من السيول التي شهدتها محافظة مأرب في شرق اليمن، يوم الأربعاء الماضي، في مناطق: المدينة، وصرواح، والوادي، ومدغل، معظمهم من مخيمات النازحين الفارين من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وقال مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب سيف مثنى: "إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في تلك السيول منهم 5 أطفال، فيما أُصيب 550 شخصاً؛ إصابة 25 منهم بليغة، في حين لايزال شخصان على الأقل في عِداد المفقودين".
وأوضح سيف؛ في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "أن هذه الإحصائية نهائية بعدد الأسر المتضررة من السيول في المحافظة".
وذكر المسؤول الحكومي اليمني، أن لجنة الطوارئ المشكّلة لمواجهة وحصر أضرار السيول في المحافظة نفّذت حزمة من المساعدات الإيوائية والغذائية والصحية العاجلة للمتضررين، ومن ذلك نقل 520 أسرة للسكن في فنادق مأرب، بموجب تعليمات للمحافظ اللواء سلطان العرادة.
، اليمن.. مصرع 7 أشخاص منهم 5 أطفال وتضرر 6286 عائلة في سيول مأرب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. مصرع 7 أشخاص منهم 5 أطفال وتضرر 6286 عائلة في سيول مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.