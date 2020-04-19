شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد» تنبه برياح مثيرة للأتربة بمنطقة الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد منطقة الرياض من استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة مما يسبب تدني في مدى الرؤية .

وأكدت "الأرصاد " أن التحذير يشمل " الأفلاج ، الحريق ، الخرج ، الدرعية ، الدلم ، الدوادمي ، الرين ، الزلفى ، السليل ، العاصمة الرياض .

كما يشمل التحذير الغاط ، القويعية ، المجمعة ، المزاحمية ، ثادق ، حريملاء ، شقراء ، ضرما ، عفيف ، وذلك منذ نحو التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً .

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