شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد» تنبه برياح مثيرة للأتربة بمنطقة الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد منطقة الرياض من استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة مما يسبب تدني في مدى الرؤية .
وأكدت "الأرصاد " أن التحذير يشمل " الأفلاج ، الحريق ، الخرج ، الدرعية ، الدلم ، الدوادمي ، الرين ، الزلفى ، السليل ، العاصمة الرياض .
كما يشمل التحذير الغاط ، القويعية ، المجمعة ، المزاحمية ، ثادق ، حريملاء ، شقراء ، ضرما ، عفيف ، وذلك منذ نحو التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً .
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