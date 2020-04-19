شكرا لمتابعة خبر عن نصيحة هامة يجب على مرضى الضغط مراعاتها في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):قدم الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصيحة لمرضى الضغط.
وأضاف أن على المرضى في رمضان أن يقوموا بتأجيل أدوية الضغط إلى ما بعد وقت صلاة التراويح.
وبرر سبب التأجيل، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، بأن خلال ذلك يكون الجسم قد استرجع أغلب سوائله المفقودة.
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