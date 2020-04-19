امساكية رمضان 2020 في السعودية_ امساكية الرياض و مكة وجدة والمدينة المنورة وتبوك ومواقيت الصلاة

تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية اليوم الاحد، امساكية شهر رمضان المبارك 2020 بالمملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2020، قالت المحكمة العليا في السعودية ، إنه لن يتم تحري هلال رمضان من خلال المواطنين وسيتم الاكتفاء بتحري الفلك.

وأعلن الديوان الملكي عن قرار المحكمة العليا الذي أكدت فيه أن جميع المساجد، ستبقى مغلقة خلال فترة الطوارئ التي تشمل بداية شهر رمضان، وأنه التزاماً بالإجراءات المتبعة، ستبقى صلوات الجماعة والجمعة، معلقة بهدف الحفاظ على حياة أبناء شعبنا، وحمايتهم من انتشار فيروس كورونا .

وأوضحت المحكمة العليا أنه وبسبب الأوضاع السائدة في المملكة، فإن هيئة كبار العلماء، لن تدعو إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك هذا العام، منعاً للتجمع والتجمهر، وسيتم الاكتفاء بتحري الهلال فلكياً والشهر يبدأ الجمعة 24 نيسان.

امساكية رمضان 2020 في السعودية

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ومن جهته، أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن الحسابات الفلكية تشير بأن شهر شعبان ستكتمل عدته ثلاثين يوماً، ويوم الجمعة 24 أبريل 2020م أول شهر رمضان المبارك بحول الله في المملكة العربية السعودية وجميع الدول العربية والاسلامية.

وأضاف الزعاق أن شهر شعبان يعتبر امتداداً للمرحلة الجوية الانتقالية (تقلبات جوية)، وسيلاحظ خلال هذا الشهر تزايد درجات الحرارة بالتدريج، وتناقص الظل وأن الشمس بدأت تقترب من الرأس في حال الظهر.

وأشار إلى أن نهاية شعبان ستكون بداية موسم الكنّة التي تستمر 40 يوماً، موضحاً، أن شهر رمضان المبارك داخل في هذا الموسم والذي يعني الصيف الحار وليس القيظ.

وأوضح الدكتور الزعاق، أن أول شهر شعبان مرحلة قران ثالث والذي قال فيه أهالينا رحمهم الله (قران ثالث ربيع ذالف)، أي إذا قارن القمر الثريا في اليوم الثالث فهذا علامة على نهاية الربيع بالتدريج، وآخر الشهر، كنة الثريا (أي اختفاء الثريا عن الأنظار)، ومدة الكنة 40 يوماً وهي بداية الصيف الفعلي في النهار.

ويكون يوم الرؤية الشرعية لتحديد أول يوم رمضان 2020 بالميلادي، هو يوم الأربعاء 29 شعبان 1441 الموافق 22 أبريل 2020، ووفقاً للحسابات الفلكية الدقيقة، سوف تتعذر رؤية هلال رمضان مساء هذا اليوم، ليكون الخميس 23 أبريل 2020 هو المتمم لشهر شعبان والذي سيكون ثلاثون يوم كامل العدة، وبذلك يكون موعد غرة رمضان 2020 الميلادي فلكياً في السعودية.

وتعتمد أغلب الدول العربية والإسلامية على الرؤية الشرعية واستطلاع الهلال لمعرفة غرّة شهر رمضان والشهور القمرية، وسيكون تحري هلال رمضان 2020 في السعودية وباقي الدول العربية والإسلامية، بعد أن تغيب شمس يوم الأربعاء الموافق 29 من شعبان 1441 هـ، والذي يوافق 22 أبريل 2020م.