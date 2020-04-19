︎ : .

قال الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية بوكالة المسجد النبوي جمعان عسيري، إن صلاة التراويح ستقام في المسجد النبوي خلال شهر رمضان؛ مع استمرار تعليق حضور المصلين. وأكد عسيري أن الوكالة مستمرة في جهودها لتعقيم وتطهير المسجد النبوي الشريف باستخدام أحدث الآليات والأجهزة الحديثة، حتى يكون مهيأً لاستقبال المصلين عقب رفع تعليق حضور الصلوات. وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، علقت التواجد والصلوات في الحرمين الشريفين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان سلامة المصلين من انتقال عدوى “كورونا”.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إقامة صلاة التراويح في المسجد النبوي خلال شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.