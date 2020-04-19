بلهجة يفهمها الجميع.. شاهد : ممارس صحي يحذر العمالة من خطورة “كورونا” ويؤكد “مشكلة كبيرة وله 3 أبواب”!

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تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لممارس صحي يوجه خلاله كلمة توعوية يشرح فيها لمجموعة من العمالة الوافدة معلوماتٍ عن فيروس كورونا.

وأظهر المقطع وقوف الشخص الذي ارتدى “بدلة” وزارة الصحة، بينما وجه حديثه للعمالة قائلاً “الآن كله سعودي، ولازم سوياً نتحد، ولازم تنظيف كويس، الفيروس يدخل من 3 أبواب إلى الإنسان وهي خشم وفم وعين”.

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وشدد الممارس خلال كلمته على خطورة فيروس كورونا المستجد، واصفاً إياه بـ”المشكلة الكبيرة”، مطمئناً العمال على مجانية العلاج داعياً إياهم لعدم الخوف.

كما طالب الجميع بأهمية إجراء اتصال برقم 937 التابعة لوزارة الصحة عند الشعور بأية أعراض خاصة بمرض كوفيد 19 الذي يتسبب فيه الفيروس.



