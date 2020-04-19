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وجّه الملازم أول وسيم ياسر المولد والملازم فيصل فهد وزنة كلمة بعد تخرجهما ضابطين في كلية الملك فهد الأمنية، تحدثا فيها عن قصة وفاء حدثت بعد 17 عاما من وعد الأمير نايف بأن يكونا ضابطين بعد استشهاد والديهما.
وقال الملازم أول وسيم المولد إنه عقب استشهاد والده في حـادث حي الخالدية بمكة عام 1424هـ، قدّم الأمير نايف بن عبدالعزيز واجب العزاء لأسرته، ما خفف كثيرا من ألم فقد والده الرائد ياسر المولد، مع وعد بأن يكون مكان والده، وقد تحقق اليوم بتخرجه في كلية الملك فهد الأمنية.
من جانبه قال الملازم فيصل وزنة إنه في نهاية كلام الأمير نايف وعدهما بأن يلتحقا بالكلية الأمنية، حتى يعوض هو مكان والده الجندي أول فهد وزنة ويواصل مسيرته في ميدان الأمن.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الضابطان “المولد” و”وزنة” يوجهان كلمة بعد التخرج بوعد الأمير نايف منذ 17 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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