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تحدث مسعف يعمل في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس “كورونا المستجد”، عن التغير الذي طرأ على حياته الاجتماعية وظروف عمله منذ بدء أزمة “كورونا”.
وقال المسعف عبدالله الغامدي، الذي يعمل بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، إنه لم يتواصل مع ذويه منذ شهر تقريباً بسبب ظروف عمله اليومي الذي يقوم على نقل المصابين بالفيروس أو المشتبه بإصابتهم من وإلى المدينة الطبية.
وأضاف الغامدي أنه يسكن في جدة وكان يذهب منها يومياً إلى عمله في مكة ويعود بعد انتهاء عمله، لكن منذ بدء الجائحة، قرر الاستقرار في مكة بسبب ظروف عمله، وحتى لا يتسبب في نقل العدوى لوالديه وإخوانه.
وتابع قائلاً: “أقول للجميع، إحنا ضحينا بشوفة أهلنا والقعدة معاهم، فنرجو منكم الالتزام بالتوجيهات فقط، التزموا بالتعليمات لكي أعود لأهلي”.
كانت هذه تفاصيل خبر مُسعف في مواجهة “كورونا”: بعدت عن أهلي وضحيت برؤيتهم.. أرجوكم الالتزام بالتعليمات (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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