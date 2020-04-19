︎ : .

رصد مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، أمس (السبت)، مخالفة بعض العمالة الوافدة للإجراءات الاحترازية وقرار منع التجول بأحد أحياء جنوب مدينة الرياض. وظهر في المقطع، الذي صُور في حي منفوحة، وقوف بعض العمالة من الجنسية الباكستانية مع بعضهم في الشارع، رغم منع التجول المفروض، وحاول بعضهم الهرب والتخفي من الكاميرا التي تلاحقهم.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يرصد مخالفة عمالة وافدة لقرار منع التجول في أحد الأحياء الشعبية جنوب الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.