ممنوعان من احتضان طفليهما.. زوجان يعملان في مواجهة “كورونا” بأحد المستشفيات يرويان قصتهما (فيديو)

︎ :

.



روى طبيب وزوجته يعملان في مواجهة فيروس “كورونا” المُستجد بالعناية المُركزة بأحد المستشفيات، قصة تعاملهما مع المرضى نهاراً والتعايش مع طفليهما ليلاً بالمنزل.

Advertisements

وأبدى الزوجان “باسل وهيلة” خلال لقاء مع “mbc في أسبوع” الذي يعرض على قناة “mbc”، قلقهما الشديد على طفليهما خشية نقلهما الفيروس لهما دون إدراك منهما بذلك.

وقالت الطبيبة هيلة، إن لديها شعورا سيئا من عدم قدرتها على تقبيل وحضن طفليها، مشيرةً إلى أنها شرحت الوضع للطفلين لكنهما يواصلان طرح الأسئلة عليها حول رفضها الاقتراب منهما بشدة.

وأوضح الطبيب باسل أنه يوصي نفسه وزوجته بالحرص دائماً على النظافة الشخصية مثل غسل اليدين، ووضع الكمامات للوقاية من العدوى، مبيناً أن الخوف الذي يراودهما هو جلب الفيروس للمنزل ونقله لأولادهما.